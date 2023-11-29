Как изменились звезды Гарри Поттера за 22 года — какие они сейчас и чем занимаются

Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Грин в фильме "Гарри Поттер". Фото: Pinterest

В 2001 году на телеэкраны впервые вышел фантастический фильм о мире волшебников школы Хогвартс под названием "Гарри Поттер". Актеры, сыгравшие в этой картине, взрослели на глазах у зрителей, поэтому самое время посмотреть, как они сейчас выглядят.

О том, как изменились главные герои фильма "Гарри Поттер" и что о них известно сейчас, читайте в материале Новини.LIVE.

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Дэниел Рэдклифф

Главный герой и исполнитель роли Гарри Поттера, маленького мальчика со сверхспособностями, после завершения съемок стал одним из самых популярных британских актеров. Дэниел Рэдклифф сыграл роли в таких фильмах, как:

Виктор Франкенштейн

Сложный человек

Стволы Акимбо

Иллюзия обмана 2

Джунгли

Чудотворцы

Сейчас британский актер в отношениях с телезвездой Эрин Дарк, с которой он редко попадает в заголовки СМИ.

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера и сейчас со своей любимой. Фото: Daily Express

Том Фелтон

Том Фелтон, сыгравший плохиша и врага Гарри Поттера по имени Драко Малфой, в реальной жизни, наоборот, дружит с Дэниелом Рэдклиффом. Сейчас он довольно редко снимается в кино, ведь занимается, в основном, музыкой.

Том Фелтон в роли Драко Малфоя и сегодня. Фото: CNN

Том Фелтон уже представил два собственных музыкальных альбома, которые можно послушать на его странице в социальной сети Instagram.

Альбом актера Тома Фелтона. Фото: скриншот из Instagram

Руперт Грин

В фильме Руперт Грин сыграл роль лучшего друга Гарри Поттера Рона Уизли. В реальной жизни актер признается, что выбирает роли, в которых он избавится от образа неудачника из "поттерианы". Британский актер сыграл такие роли, как:

гитарист The Dead Boys в "Клубе "CBGB""

подросток в "Уроках вождения"

человек, зависимый от наркотических веществ, в сериале "Дом с прислугой"

В 2020 году Руперт Грин впервые стал отцом девочки, которую ему родила любимая Джорджия Грюм.

Руперт Грин в роли Рона Уизли и сейчас со своей дочерью. Фото: Bright Side

Эмма Уотсон

Известная 33-летняя актриса сыграла роль подруги Гарри Поттера, умную девушку по имени Гермиона Грейнджер. За свою карьеру она сыграла в таких успешных фильмах, как:

Красавица и чудовище

Колония Дигнидад

Хорошо быть тихоней

Маленькие женщины

Эмма Уотсон в роли Гермионы Грейнджер и сегодня. Фото: Bright Side

Несмотря на невероятный актерский успех, Эмма решила попрощаться с карьерой ради своего возлюбленного Лео Робинтона. Она заявила, что ей нужно сделать перерыв, чтобы больше времени проводить со своей второй половинкой.

Эмма Уотсон со своим любимым Лео Робинтоном. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что искусственный интеллект создал украинские образы главных звезд "Гарри Поттера".

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