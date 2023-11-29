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Уже далеко не дети — какими сегодня стали звезды "Гарри Поттера"

29 ноября 2023 21:03
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как изменились звезды Гарри Поттера за 22 года — какие они сейчас и чем занимаются
Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Грин в фильме "Гарри Поттер". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В 2001 году на телеэкраны впервые вышел фантастический фильм о мире волшебников школы Хогвартс под названием "Гарри Поттер". Актеры, сыгравшие в этой картине, взрослели на глазах у зрителей, поэтому самое время посмотреть, как они сейчас выглядят.

О том, как изменились главные герои фильма "Гарри Поттер" и что о них известно сейчас, читайте в материале Новини.LIVE.

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Дэниел Рэдклифф

Главный герой и исполнитель роли Гарри Поттера, маленького мальчика со сверхспособностями, после завершения съемок стал одним из самых популярных британских актеров. Дэниел Рэдклифф сыграл роли в таких фильмах, как:

  • Виктор Франкенштейн
  • Сложный человек
  • Стволы Акимбо
  • Иллюзия обмана 2
  • Джунгли
  • Чудотворцы

Сейчас британский актер в отношениях с телезвездой Эрин Дарк, с которой он редко попадает в заголовки СМИ.

Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера и сейчас со своей любимой. Фото: Daily Express

Том Фелтон

Том Фелтон, сыгравший плохиша и врага Гарри Поттера по имени Драко Малфой, в реальной жизни, наоборот, дружит с Дэниелом Рэдклиффом. Сейчас он довольно редко снимается в кино, ведь занимается, в основном, музыкой.

Том Фелтон
Том Фелтон в роли Драко Малфоя и сегодня. Фото: CNN

Том Фелтон уже представил два собственных музыкальных альбома, которые можно послушать на его странице в социальной сети Instagram.

Публикация со страницы Тома Фелтона
Альбом актера Тома Фелтона. Фото: скриншот из Instagram

Руперт Грин

В фильме Руперт Грин сыграл роль лучшего друга Гарри Поттера Рона Уизли. В реальной жизни актер признается, что выбирает роли, в которых он избавится от образа неудачника из "поттерианы". Британский актер сыграл такие роли, как:

  • гитарист The Dead Boys в "Клубе "CBGB""
  • подросток в "Уроках вождения"
  • человек, зависимый от наркотических веществ, в сериале "Дом с прислугой"

В 2020 году Руперт Грин впервые стал отцом девочки, которую ему родила любимая Джорджия Грюм.

Руперт Грин
Руперт Грин в роли Рона Уизли и сейчас со своей дочерью. Фото: Bright Side

Эмма Уотсон

Известная 33-летняя актриса сыграла роль подруги Гарри Поттера, умную девушку по имени Гермиона Грейнджер. За свою карьеру она сыграла в таких успешных фильмах, как:

  • Красавица и чудовище
  • Колония Дигнидад
  • Хорошо быть тихоней
  • Маленькие женщины
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон в роли Гермионы Грейнджер и сегодня. Фото: Bright Side

Несмотря на невероятный актерский успех, Эмма решила попрощаться с карьерой ради своего возлюбленного Лео Робинтона. Она заявила, что ей нужно сделать перерыв, чтобы больше времени проводить со своей второй половинкой.

Эмма Уотсон со своим любимым Лео Робинтоном
Эмма Уотсон со своим любимым Лео Робинтоном. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что искусственный интеллект создал украинские образы главных звезд "Гарри Поттера".

Ранее мы рассказывали о том, что в сети представили первый тизер будущего сериала "Гарри Поттер".

Также мы сообщали о том, что не стало одного из главных актеров фильма "Гарри Поттер".

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