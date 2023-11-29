Как изменились звезды Гарри Поттера за 22 года — какие они сейчас и чем занимаются

Уже далеко не дети — какими сегодня стали звезды "Гарри Поттера"
В 2001 году на телеэкраны впервые вышел фантастический фильм о мире волшебников школы Хогвартс под названием "Гарри Поттер". Актеры, сыгравшие в этой картине, взрослели на глазах у зрителей, поэтому самое время посмотреть, как они сейчас выглядят.
О том, как изменились главные герои фильма "Гарри Поттер" и что о них известно сейчас, читайте в материале Новини.LIVE.
Дэниел Рэдклифф
Главный герой и исполнитель роли Гарри Поттера, маленького мальчика со сверхспособностями, после завершения съемок стал одним из самых популярных британских актеров. Дэниел Рэдклифф сыграл роли в таких фильмах, как:
- Виктор Франкенштейн
- Сложный человек
- Стволы Акимбо
- Иллюзия обмана 2
- Джунгли
- Чудотворцы
Сейчас британский актер в отношениях с телезвездой Эрин Дарк, с которой он редко попадает в заголовки СМИ.
Том Фелтон
Том Фелтон, сыгравший плохиша и врага Гарри Поттера по имени Драко Малфой, в реальной жизни, наоборот, дружит с Дэниелом Рэдклиффом. Сейчас он довольно редко снимается в кино, ведь занимается, в основном, музыкой.
Том Фелтон уже представил два собственных музыкальных альбома, которые можно послушать на его странице в социальной сети Instagram.
Руперт Грин
В фильме Руперт Грин сыграл роль лучшего друга Гарри Поттера Рона Уизли. В реальной жизни актер признается, что выбирает роли, в которых он избавится от образа неудачника из "поттерианы". Британский актер сыграл такие роли, как:
- гитарист The Dead Boys в "Клубе "CBGB""
- подросток в "Уроках вождения"
- человек, зависимый от наркотических веществ, в сериале "Дом с прислугой"
В 2020 году Руперт Грин впервые стал отцом девочки, которую ему родила любимая Джорджия Грюм.
Эмма Уотсон
Известная 33-летняя актриса сыграла роль подруги Гарри Поттера, умную девушку по имени Гермиона Грейнджер. За свою карьеру она сыграла в таких успешных фильмах, как:
- Красавица и чудовище
- Колония Дигнидад
- Хорошо быть тихоней
- Маленькие женщины
Несмотря на невероятный актерский успех, Эмма решила попрощаться с карьерой ради своего возлюбленного Лео Робинтона. Она заявила, что ей нужно сделать перерыв, чтобы больше времени проводить со своей второй половинкой.
Напомним, мы писали о том, что искусственный интеллект создал украинские образы главных звезд "Гарри Поттера".
Ранее мы рассказывали о том, что в сети представили первый тизер будущего сериала "Гарри Поттер".
Также мы сообщали о том, что не стало одного из главных актеров фильма "Гарри Поттер".
Читайте Новини.LIVE!