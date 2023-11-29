Як змінилися зірки Гаррі Поттера за 22 роки — які вони зараз і чим займаються

Вже далеко не діти — якими сьогодні стали зірки "Гаррі Поттера"
У 2001 році на телеекрани вперше вийшов фантастичний фільм про світ чарівників школи Гоґвортс під назвою "Гаррі Поттер". Актори, які зіграли у цій картині, дорослішали на очах у глядачів, тому саме час подивитися, який вони зараз мають вигляд.
Про те, як змінилися головні герої фільму "Гаррі Поттер" і що про них відомо зараз, читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Деніел Редкліфф
Головний герой і виконавець ролі Гаррі Поттера, маленького хлопчика з надздібностями, після завершення зйомок став одним з найпопулярніших британських акторів. Деніел Редкліфф зіграв ролі у таких фільмах, як:
- Віктор Франкенштейн
- Складана людина
- Стволи Акімбо
- Ілюзія обману 2
- Джунглі
- Чудотворці
Зараз британський актор у стосунках з телезіркою Ерін Дарк, з якою він досить рідко потрапляє у заголовки ЗМІ.
Том Фелтон
Том Фелтон, який зіграв поганця і ворога Гаррі Поттера на ім’я Драко Малфой, в реальному житті, навпаки, дружить з Деніелом Редкліффом. Зараз він досить рідко знімається у кіно, адже здебільшого займається музикою.
Том Фелтон вже презентував два власних музичних альбоми, які можна послухати на його сторінці в соціальній мережі Instagram.
Руперт Грін
У фільмі Руперт Грін зіграв роль найкращого друга Гаррі Поттера Рона Візлі. У реальному житті актор зізнається, що обирає ролі, в яких він позбудеться образу невдахи з "поттеріани". Тож, британський актор зіграв такі ролі, як:
- гітарист The Dead Boys у "Клубі "CBGB""
- підліток в "Уроках водіння"
- людина, залежна від наркотичних речовин, у серіалі "Дім з прислугою"
У 2020 році Руперт Грін вперше став батьком дівчинки, яку йому народила кохана Джорджія Грум.
Емма Вотсон
Відома 33-річна акторка зіграла роль подруги Гаррі Поттера, розумну дівчину на ім’я Герміона Грейнджер. За свою кар’єру вона зіграла у таких успішних фільмах, як:
- Красуня і чудовисько
- Колонія Дігнідад
- Добре бути тихонею
- Маленькі жінки
Незважаючи на неймовірний акторський успіх, Емма вирішила попрощатися з кар’єрою заради свого коханого Лео Робінтона. Вона заявила, що їй потрібно зробити перерву, щоб більше часу проводити зі своєю другою половинкою.
Нагадаємо, ми писали про те, що штучний інтелект створив українські образи головних зірок "Гаррі Поттера".
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