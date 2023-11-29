Як змінилися зірки Гаррі Поттера за 22 роки — які вони зараз і чим займаються

Емма Вотсон, Деніел Редкліфф і Руперт Грін у фільмі "Гаррі Поттер". Фото: Pinterest

У 2001 році на телеекрани вперше вийшов фантастичний фільм про світ чарівників школи Гоґвортс під назвою "Гаррі Поттер". Актори, які зіграли у цій картині, дорослішали на очах у глядачів, тому саме час подивитися, який вони зараз мають вигляд.

Про те, як змінилися головні герої фільму "Гаррі Поттер" і що про них відомо зараз, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Деніел Редкліфф

Головний герой і виконавець ролі Гаррі Поттера, маленького хлопчика з надздібностями, після завершення зйомок став одним з найпопулярніших британських акторів. Деніел Редкліфф зіграв ролі у таких фільмах, як:

Віктор Франкенштейн

Складана людина

Стволи Акімбо

Ілюзія обману 2

Джунглі

Чудотворці

Зараз британський актор у стосунках з телезіркою Ерін Дарк, з якою він досить рідко потрапляє у заголовки ЗМІ.

Деніел Редкліфф у ролі Гаррі Поттера і зараз зі своєю коханою. Фото: Daily Express

Том Фелтон

Том Фелтон, який зіграв поганця і ворога Гаррі Поттера на ім’я Драко Малфой, в реальному житті, навпаки, дружить з Деніелом Редкліффом. Зараз він досить рідко знімається у кіно, адже здебільшого займається музикою.

Том Фелтон у ролі Драко Малфоя і сьогодні. Фото: CNN

Том Фелтон вже презентував два власних музичних альбоми, які можна послухати на його сторінці в соціальній мережі Instagram.

Альбом актора Тома Фелтона. Фото: скриншот з Instagram

Руперт Грін

У фільмі Руперт Грін зіграв роль найкращого друга Гаррі Поттера Рона Візлі. У реальному житті актор зізнається, що обирає ролі, в яких він позбудеться образу невдахи з "поттеріани". Тож, британський актор зіграв такі ролі, як:

гітарист The Dead Boys у "Клубі "CBGB""

підліток в "Уроках водіння"

людина, залежна від наркотичних речовин, у серіалі "Дім з прислугою"

У 2020 році Руперт Грін вперше став батьком дівчинки, яку йому народила кохана Джорджія Грум.

Руперт Грін у ролі Рона Візлі і зараз зі своєю донькою. Фото: Bright Side

Емма Вотсон

Відома 33-річна акторка зіграла роль подруги Гаррі Поттера, розумну дівчину на ім’я Герміона Грейнджер. За свою кар’єру вона зіграла у таких успішних фільмах, як:

Красуня і чудовисько

Колонія Дігнідад

Добре бути тихонею

Маленькі жінки

Емма Вотсон у ролі Герміони Грейнджер і сьогодні. Фото: Bright Side

Незважаючи на неймовірний акторський успіх, Емма вирішила попрощатися з кар’єрою заради свого коханого Лео Робінтона. Вона заявила, що їй потрібно зробити перерву, щоб більше часу проводити зі своєю другою половинкою.

Емма Вотсон зі своїм коханим Лео Робінтоном. Фото: Pinterest

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