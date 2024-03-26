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Уже не "холостячка" — Ксения Мишина показалась в объятиях любимого

26 марта 2024 12:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Уже не "холостячка" — Ксения Мишина показалась в объятиях любимого
Украинская актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками подробностями личной жизни. Звезда опубликовала фотографии в объятиях загадочного незнакомца.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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Знаменитость, которая долгий период времени воспитывала своего сына Платона одна, больше не "холостячка". Актриса позировала на камеру во время отдыха в Турции с высоким, загорелым и подкачанным красавцем.

На общих фото мужчина позирует в спортивных шортах с обнаженным прессом и демонстрирует свои стальные мышцы и татуировки. Актриса выглядит рядом с незнакомцем очень счастливой.

Мишина играет с мужчиной, примеряя ему свои длинные волосы.

"Любовь + Вера покажут путь", — лаконично подписала опубликованные фотографии звезда, не называя имя избранника.

Украинцы предполагают, что мужчина на общих фото её тренер

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни предполагают, что звезда закрутила роман с очередным абъюзером, а другие считают, что у актрисы просто хорошие отношения со своим тренером. Многие поклонники поздравляют Мишину с новой любовью.

"Мне кажется, что это тренер".

"Человек просто выставил фото, скорее всего с тренером, а все желают любви, счастья и детей".

"Вот мне что-то подсказывает, что это очередной абъюзер. Взгляд точно, и вид. Но пусть все сложится наоборот и гармонично".

"Объятия не похожи на влюбленные, это скорее дружеские объятия".

"Дай Бог любви и счастья".

Уже не "холостячка" — Ксения Мишина показалась в объятиях любимого - фото 1
Актриса Ксения Мишина в объятиях незнакомца. Фото: скриншот Instagram

Ранее известный комик объяснил, почему Ксения Мишина до сих пор "холостячка". Также актриса поделилась редкими снимками с округлым животиком.

Ксения Мишина
личная жизнь
Холостячка
отношения
украинские звезды
актриса
любовь

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