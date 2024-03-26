Уже не "холостячка" — Ксения Мишина показалась в объятиях любимого
Известная украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками подробностями личной жизни. Звезда опубликовала фотографии в объятиях загадочного незнакомца.
Об этом она сообщила на своей странице Instagram.
Ксения Мишина показала украинцам своего избранника
Знаменитость, которая долгий период времени воспитывала своего сына Платона одна, больше не "холостячка". Актриса позировала на камеру во время отдыха в Турции с высоким, загорелым и подкачанным красавцем.
На общих фото мужчина позирует в спортивных шортах с обнаженным прессом и демонстрирует свои стальные мышцы и татуировки. Актриса выглядит рядом с незнакомцем очень счастливой.
Мишина играет с мужчиной, примеряя ему свои длинные волосы.
"Любовь + Вера покажут путь", — лаконично подписала опубликованные фотографии звезда, не называя имя избранника.
Украинцы предполагают, что мужчина на общих фото её тренер
Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни предполагают, что звезда закрутила роман с очередным абъюзером, а другие считают, что у актрисы просто хорошие отношения со своим тренером. Многие поклонники поздравляют Мишину с новой любовью.
"Мне кажется, что это тренер".
"Человек просто выставил фото, скорее всего с тренером, а все желают любви, счастья и детей".
"Вот мне что-то подсказывает, что это очередной абъюзер. Взгляд точно, и вид. Но пусть все сложится наоборот и гармонично".
"Объятия не похожи на влюбленные, это скорее дружеские объятия".
"Дай Бог любви и счастья".
Ранее известный комик объяснил, почему Ксения Мишина до сих пор "холостячка". Также актриса поделилась редкими снимками с округлым животиком.
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