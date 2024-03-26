Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вже не "холостячка" — Ксенія Мішина показалась в обіймах коханого arrow

Вже не "холостячка" — Ксенія Мішина показалась в обіймах коханого

26 березня 2024 12:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вже не "холостячка" — Ксенія Мішина показалась в обіймах коханого
Українська акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська акторка Ксенія Мішина поділилася із шанувальниками подробицями особистого життя. Зірка опублікувала світлини в обіймах загадкового незнайомця.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Ксенія Мішина показала українцям свого обранця

Знаменитість, яка довгий час виховувала свого сина Платона одна, більше не "холостячка". Акторка позувала на камеру під час відпочинку у Туреччині із високим, засмаглим та підкачаним красенем.

На спільних фото, чоловік позує у спортивних шортах із оголеним пресом та демонструє свої сталеві м'язи та татуювання. Акторка виглядає поруч із незнайомцем дуже щасливою.

Мішина грається із чоловіком, приміряючи йому своє довге волосся.

"Любов + Віра покажуть шлях", — лаконічно підписала опубліковані світлини зірка, не називаючи ім'я обранця.

Українці припускають, що чоловік на спільних фото її тренер

Думки користувачів соцмереж розділилися. Одні припускають, що зірка закрутила роман із черговим аб'юзером, а інші вважають, що акторка просто має гарні стосунки зі своїм тренером. Багато шанувальників вітають Мішину із новим коханням.

"Мені здається що це тренер".

"Людина просто виставила фото, швидше за все з тренером, а всі бажають кохання, щастя і дітей".

"Шось мені підказує, що черговий аб‘юзер. Погляд точно, і вид. Але нехай все складеться навпаки і гармонійно".

"Обійми не виглядають на закоханих, це скоріше дружні обійми".

"Дай Бог любові і щастя".

Вже не "холостячка" — Ксенія Мішина показалась в обіймах коханого - фото 1
Акторка Ксенія Мішина в обіймах незнайомця. Фото: скриншот Instagram

Раніше відомий комік пояснив, чому Ксенія Мішина досі "холостячка". Також акторка поділилася рідкісними знімками із округлим животиком.

Ксенія Мішина
особисте життя
Холостячка
відносини
українські зірки
акторка
кохання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК