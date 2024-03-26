Вже не "холостячка" — Ксенія Мішина показалась в обіймах коханого

Українська акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Відома українська акторка Ксенія Мішина поділилася із шанувальниками подробицями особистого життя. Зірка опублікувала світлини в обіймах загадкового незнайомця.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

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Знаменитість, яка довгий час виховувала свого сина Платона одна, більше не "холостячка". Акторка позувала на камеру під час відпочинку у Туреччині із високим, засмаглим та підкачаним красенем.

На спільних фото, чоловік позує у спортивних шортах із оголеним пресом та демонструє свої сталеві м'язи та татуювання. Акторка виглядає поруч із незнайомцем дуже щасливою.

Мішина грається із чоловіком, приміряючи йому своє довге волосся.

"Любов + Віра покажуть шлях", — лаконічно підписала опубліковані світлини зірка, не називаючи ім'я обранця.

Українці припускають, що чоловік на спільних фото її тренер

Думки користувачів соцмереж розділилися. Одні припускають, що зірка закрутила роман із черговим аб'юзером, а інші вважають, що акторка просто має гарні стосунки зі своїм тренером. Багато шанувальників вітають Мішину із новим коханням.

"Мені здається що це тренер".

"Людина просто виставила фото, швидше за все з тренером, а всі бажають кохання, щастя і дітей".

"Шось мені підказує, що черговий аб‘юзер. Погляд точно, і вид. Але нехай все складеться навпаки і гармонійно".

"Обійми не виглядають на закоханих, це скоріше дружні обійми".

"Дай Бог любові і щастя".

Акторка Ксенія Мішина в обіймах незнайомця. Фото: скриншот Instagram

Раніше відомий комік пояснив, чому Ксенія Мішина досі "холостячка". Також акторка поділилася рідкісними знімками із округлим животиком.