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Уже не холостячка — Злата Огневич "засветила" беременный животик

18 апреля 2024 18:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Злата Огневич ждет первенца — блоггер
Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Злата Огневич подогрела слухи о своей беременности. Звезда надела на выступление облегающий костюм, который подчеркнул ее округлый животик.

Об этом сообщает популярный блогер Богдан Беспалов.

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Злата Огневич ждет первенца

В 2021 году звезда стала главной героиней шоу "Холостячка". Среди всех участников проекта, певица выбрала предпринимателя Андрея Задворного, однако их отношения не были длительными. Избранник Огневич признался, что потерял к ней чувства и это стало для нее ударом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

После "Холостячки" звезда скрывает свою личную жизнь от публики. В СМИ ходили много слухов о том, почему артистка с такой яркой внешностью до сих пор одна.

Некоторые считают, что ей не нравятся мужчины, кто-то говорит о том, что звезда встречается с влиятельным олигархом и скрывает это от посторонних глаз.

Недавно поклонники заподозрили, что звезда ждет первенца. Во время одного из выступлений Огневич надела облегающий костюм с блестками, который подчеркнул её округлый животик. На доступных фотографиях можно увидеть, что певица уже в большом сроке беременности.

"На одном из концертов, во время танца, у Златы была заметна характерная форма животика, присущая именно беременным женщинам. Наши подписчики начали активно делать стоп-кадры выступления и анализировать снимки. Кажется, что артистка действительно в состоянии беременности", — говорится в сообщении. 

Злата Огневич беременна
Певица Злата Огневич. Фото: bespalovmedia.com.ua
Злата Огневич ждет первенца
Певица Злата Огневич. Фото: bespalovmedia.com.ua
Беременный животик Огневич
Певица Злата Огневич. Фото: bespalovmedia.com.ua

Пока певица никак не комментировала свое интересное положение.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Злата Огневич рассказала, что на нее упала дверь душевой кабины. А также артистка призналась, как всегда держит себя в форме.

Злата Огневич
отношения
беременность
украинские звезды
Секреты
любовь
Богдан Беспалов

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