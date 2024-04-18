Злата Огнєвіч чекає на первістка — блогер

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Відома українська співачка Злата Огнєвіч підігріла чутки про свою вагітність. Зірка вдягнула на виступ обтислий костюм, який підкреслив її округлий животик.

Про це повідомляє популярний блогер Богдан Беспалов.

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Злата Огнєвіч чекає на первістка

У 2021 році зірка стала головною героїнею шоу "Холостячка". Серед усіх учасників проєкту, співачка обрала підприємця Андрія Задворного, однак їх стосунки не були довготривалими. Обранець Огнєвіч зізнався, що втратив до неї почуття і це стало для неї ударом.

Після "Холостячки" зірка приховує своє особисте життя від публіки. У ЗМІ ходили багато чуток про те, чому артистка із такою яскравою зовнішністю досі одна.

Дехто вважає, що їй не подобаються чоловіки, хтось говорить про те, що зірка зустрічається із впливовим олігархом і приховує це від сторонніх очей.

Нещодавно шанувальники запідозрили, що зірка чекає на первістка. Під час одного із виступів, Огнєвич вдягнула обтислий костюм із блискітками, який підкреслив її округлий животик. На доступних світлинах можна побачити, що співачка вже значному терміні вагітності.

"На одному з концертів, під час танцю, у Злати була помітна характерна форма животика, притаманна саме вагітним жінкам. Наші підписники почали активно робити стоп-кадри виступу й аналізувати знімки. Здається, ніби артистка дійсно у стані вагітності", — йдеться у повідомленні.

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: bespalovmedia.com.ua

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: bespalovmedia.com.ua

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: bespalovmedia.com.ua

Поки що співачка ніяк не коментувала свій цікавий стан.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, що на неї впали двері душової кабіни. А також артистка зізналася, як завжди тримає себе у формі.