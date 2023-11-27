Ей не нравилось все — Андре Тан рассказал подробности визита Пэрис Гилтон в Киев

Дизайнер Андре Тан из Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан когда-то отметился тем, что пригласил на свой показ светскую львицу и модель Пэрис Хилтон. О событии дизайнер сегодня вспоминает с ужасом.

Об этом он рассказал в социальной сети.

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Сегодня Пэрис Хилтон — счастливая мама двоих детей, которая строит музыкальную карьеру. Но в свое время звезда была известна скандальной репутацией.

Дизайнер Андре Тан из Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"История успеха, едва не закончившаяся нервным срывом. В 2011 году я привез Пэрис Хилтон в Украину. Это было что-то невероятное по тем временам. Если честно, я сам до сих пор не понимаю, как на это решился. Это был классный пиар-ход и определенная революция в украинском фэшн-пространстве, но чего мне это стоило", — вспоминает Тан.

По словам дизайнера, первые полтора дня ее пребывания он был просто выжат.

"Пэрис не нравилось все — визажист, парикмахер. Мы не могли найти ей туфли 42 размера. И ее платье я создал за одну ночь. До этого предполагалось, что она выйдет на подиум в белых брюках и жилетке, однако после примерки звезда не захотела надевать наряд, который обнажал живот. Пришлось срочно придумывать новый образ. Да еще ночь была...Когда вспоминаю, так мороз по коже. Потом она закатила громкую вечеринку, где, конечно же, перебрала. А мне разгребать...Я не знаю, как я остался с волосами тогда", — говорит Тан.

Андре сейчас с улыбкой вспоминает те дни, он не раздумывая, говорит, что сделал бы то же, но ряды его волос проредели после тех дней.

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