Їй не подобалося все — Андре Тан розповів подробиці візиту Періс Гілтон до Києва

Дизайнер Андре Тан з Періс Гілтон. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан колись відзначився тим, що запросив на свій показ світську левицю та модель Періс Гілтон. Про подію дизайнер сьогодні згадує з жахом.

Про це він розповів у соціальній мережі.

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Сьогодні Періс Гілтон щаслива мама двох дітей, яка будує музичну кар'єру. Але свого часу зірка була відома скандальною репутацією.

Дизайнер Андре Тан з Періс Гілтон. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Історія успіху, що ледь не закінчилася нервовим зривом. У 2011 році я привіз Періс Гілтон в Україну. Це було щось неймовірне на ті часи. Якщо чесно, я сам досі не розумію, як на це наважився. Це був класний піар-хід і певна революція в українському фешн просторі, але чого мені це коштувало", — згадує Тан.

За словами дизайнера, перші півтора дня її перебування він був просто неживий.

"Періс не подобалося все — візажист, перукар. Ми не могли знайти їй туфлі 42 розміру. І її сукню я створив за одну ніч. До цього передбачалося, що вона вийде на подіум у білих штанах і жилетці, однак після примірки зірка не захотіла одягати наряд, який оголював живіт. Прийшлося терміново вигадувати новий образ. Та ще нічка була...Коли згадую, так мороз по шкірі. Потім вона закатила гучну вечірку, де, звичайно ж, перебрала. А мені розгрібати...Я не знаю, як я залишився з волоссям тоді", — говорить Тан.

Андре зараз із посмішкою згадує ті дні, він не роздумуючи, говорить, що зробив би те саме, але ряди його волосся проріділи після тих днів.

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