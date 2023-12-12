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Зак Эфрон получил в Голливуде звезду на Аллее славы и вспомнил в речи Мэттью Перри

12 декабря 2023 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
Зак Эфрон получил в Голливуде звезду на Аллее славы и вспомнил в речи Мэттью Перри
Американский актер Зак Эфрон. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голливудский актер Зак Эфрон получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в присутствии друзей, коллег, поклонников звезды. В своей речи он вспомнил Мэттью Перри, ушедшего из жизни накануне.

Об этом сообщает телеканал ABC.

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Звезда 36-летнего актера стала 2767-й на Голливудской аллее славы. Она расположена по адресу 6426 Hollywood Blvd. Эфрон в частности прославился благодаря комедии "Папе снова 17", в которой одну из главных ролей сыграл Мэттью Перри. Зак отдал должное звезде сериала "Друзья" за то, что он вдохновил его на карьерный путь.

"Он был таким добрым и щедрым со мной, когда мы работали над фильмом. Это было так весело, и это действительно вдохновило меня и мотивировало многими способами. Это действительно подтолкнуло меня к следующей главе моей карьеры. Спасибо, Мэттью", — сказал Зак перед папарацци.

Накануне стало известно, что Мэттью Перри, умерший в возрасте 54 лет, намеревался поставить фильм по мотивам собственной биографии "Друзья, любовницы и большая передряга". На роль себя он хотел пригласить именно Эфрона.

Относительно Зака, он недавно завершил съемки романтической комедии "Семейное дело" с Николь Кидман и Джои Кингом в главных ролях. Этот фильм выйдет в следующем году.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Энистон показала переписку с Мэттью Перри. Также мы рассказывали, что экс-подруга Мэттью Перри шокировала собственной версией причины его смерти.

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