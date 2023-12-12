Зак Ефрон отримав в Голлівуді зірку на Алеї слави та згадав в промові Метью Перрі

Американський актор Зак Ефрон. Скриншот: YouTube

Голлівудський актор Зак Ефрон отримав іменну зірку на Алеї слави в Голлівуді. Урочиста церемонія пройшла в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) в присутності друзів, колег, шанувальників зірки. В своїй промові він згадав Метью Перрі, який пішов з життя напередодні.

Про це повідомляє телеканал ABC.

Читайте також:

Зак Ефрон про Метью Перрі

Зірка 36-річного актора стала 2767-ю на Голлівудській алеї слави. Вона розташована за адресою 6426 Hollywood Blvd. Ефрон зокрема прославився завдяки комедії "Татові знову 17", в якій одну з головних ролей зіграв Метью Перрі. Зак віддав належне зірці серіалу "Друзі" за те, що він надихнув його на кар’єрний шлях.

"Він був таким добрим і щедрим зі мною, коли ми працювали над фільмом. Це було так весело, і це справді надихнуло мене й мотивувало багатьма способами. Це дійсно підштовхнуло мене до наступного розділу моєї кар’єри. Дякую, Метью", — сказав Зак перед папараці.

Напередодні стало відомо, що Меттью Перрі, який помер у віці 54 років, мав намір поставити фільм за мотивами власної біографії "Друзі, коханки і велика халепа". На роль себе він хотів запросити саме Ефрона.

Щодо Зака, то він нещодавно завершив зйомки романтичної комедії "Сімейна справа" з Ніколь Кідман і Джої Кінгом у головних ролях. Цей фільм вийде наступного року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Еністон показала листування з Метью Перрі. Також ми розповідали, що експодруга Метью Перрі шокувала власною версією причини його смерті.