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Зак Ефрон отримав в Голлівуді зірку на Алеї слави та згадав в промові Метью Перрі

12 грудня 2023 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
Зак Ефрон отримав в Голлівуді зірку на Алеї слави та згадав в промові Метью Перрі
Американський актор Зак Ефрон. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голлівудський актор Зак Ефрон отримав іменну зірку на Алеї слави в Голлівуді. Урочиста церемонія пройшла в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) в присутності друзів, колег, шанувальників зірки. В своїй промові він згадав Метью Перрі, який пішов з життя напередодні. 

Про це повідомляє телеканал ABC.

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Зірка 36-річного актора стала  2767-ю на Голлівудській алеї слави. Вона розташована за адресою 6426 Hollywood Blvd. Ефрон зокрема прославився завдяки комедії "Татові знову 17", в якій одну з головних ролей зіграв Метью Перрі. Зак віддав належне зірці серіалу "Друзі" за те, що він надихнув його на кар’єрний шлях.

"Він був таким добрим і щедрим зі мною, коли ми працювали над фільмом. Це було так весело, і це справді надихнуло мене й мотивувало багатьма способами. Це дійсно підштовхнуло мене до наступного розділу моєї кар’єри. Дякую, Метью", — сказав Зак перед папараці.

Напередодні стало відомо, що Меттью Перрі, який помер у віці 54 років, мав намір поставити фільм за мотивами власної біографії "Друзі, коханки і велика халепа". На роль себе він хотів запросити саме Ефрона.

Щодо Зака, то він нещодавно завершив зйомки романтичної комедії "Сімейна справа" з Ніколь Кідман і Джої Кінгом у головних ролях. Цей фільм вийде наступного року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Еністон показала листування з Метью Перрі. Також ми розповідали, що експодруга Метью Перрі шокувала власною версією причини його смерті.

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