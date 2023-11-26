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Защитник Азовстали Дианов показал свою единственную дочь

26 ноября 2023 21:11
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Стас Кожушко
Редактор
Защитник Азовстали Дианов показал свою единственную дочь
Общественный деятель, защитник Украины Михаил Дианов. Фото: Instagram/dianovmiha
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Защитник "Азовстали", морской пехотинец, а сейчас общественный деятель Михаил Дианов встретился со своей бывшей женой Ольгой и единственной дочерью Екатериной.

Соответствующие фотографии появились в его соцсетях.

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Семья Михаила Дианова

43-летний уроженец Тернополя отметил, что наконец-то вся семья собралась вместе. По его словам, на их лицах радость и счастье.

"Дочка, мама и папа. Обожаю тех двоих", — подписал одно из фото Дианов.

Екатерина родилась, когда Михаилу было 21 год. Через девять лет после рождения дочери Михаил расстался с женой Ольгой. В январе этого года в интервью украинскому ведущему Алексею Суханову Дианов рассказал, что хотел бы возобновить отношения с бывшей женой, но боится услышать отказ.

По словам Дианова, инициатором развода 13 лет назад была именно Ольга.

"Я сам виноват в том, что мы развелись. Я такой, гуляка немного был. Она — прекрасная женщина… Я и сейчас по ней скучаю, я ее очень люблю до сих пор. Я однолюб. Но мы вместе не будем, потому что мы разные".

Напомним, ранее мы писали, певица Оля Полякова прокомментировала слухи о ее романе с защитником "Азовстали" Диановым. Также мы рассказывали, что Дианов и Полякова помогли отстроить поврежденный оккупантами детсад.

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