Захисник Азовсталі Діанов показав свою єдину доньку

Громадський діяч, захисник України Михайло Діанов. Фото: Instagram/dianovmiha

Захисник "Азовсталі", морський піхотинець, а зараз громадський діяч Михайло Діанов зустрівся зі своєю колишньою дружиною Ольгою та своєю єдиною дочкою Катериною.

Відповідні фотографії з’явились в його соцмережах.

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43-річний уродженець Тернополя зауважив, що нарешті вся сім’я зібралася разом. За його словами, на їхніх обличчях радість і щастя.

"Доця, мама й тато. Обожнюю тих двох", — підписав одне з фото Діанов.

Катерина народилася, коли Михайлу був 21 рік. За дев'ять років після народження доньки Михайло розлучився із дружиною Ольгою. У січні цього року в інтерв'ю українському ведучому Олексію Суханову Діанов розповів, що хотів би відновити стосунки з колишньою дружиною, але боїться почути відмову.

За словами Діанова, ініціаторкою розлучення 13 років тому була саме Ольга.

"Я сам винен у тому, що ми розлучилися. Я такий, гуляка трохи був. Вона — прекрасна жінка… Я і зараз за нею сумую, я її дуже кохаю досі. Я однолюб. Але ми разом не будемо, тому що ми різні".

Нагадаємо, раніше ми писали, співачка Оля Полякова прокоментувала чутки про її роман з захисником "Азовсталі" Діановим. Також ми розповідали, що Діанов та Полякова допомогли відбудувати понівечений окупантами дитсадок.