Покушение на Ирину Фарион — реакция Рамины, Остапчука и других знаменитостей

Покушение на Ирину Фарион — первые реакции знаменитостей
Вечером пятницы, 19 июля, во Львове произошло покушение на языковеда Ирину Фарион. Общественная деятельница получила огнестрельное ранение головы. За ее жизнь в реанимации одного из медицинских учреждений борются врачи.
Новини.LIVE собрал первые реакции знаменитостей.
Оля Цыбульская
Певица поддержала слова юмориста Феликса Редьки, который осудил насмехающихся с покушения на Ирину Фарион. Цыбульская заметила, что радоваться подобному — это походить на россиян.
Слава Демин
"Как бы я ни относился к Ирине Фарион, к ее высказываниям и т.д., но считаю, что никто не имеет права лишать человека жизни. Мы же не пи**ры, которые сегодня в Николаеве так же цинично, но ракетным ударом унесли жизни 10- летнего ребенка", — написал в своем Telegram-канале теле- и радиоведущий.
Рамина Эсхакзай
Владимир Остапчук
Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион. Также мы рассказывали, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство.
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