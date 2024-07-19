Покушение на Ирину Фарион — реакция Рамины, Остапчука и других знаменитостей

Языковед Ирина Фарион. Скриншот: YouTube/IrynaFarion

Вечером пятницы, 19 июля, во Львове произошло покушение на языковеда Ирину Фарион. Общественная деятельница получила огнестрельное ранение головы. За ее жизнь в реанимации одного из медицинских учреждений борются врачи.

Новини.LIVE собрал первые реакции знаменитостей.

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Оля Цыбульская

Певица поддержала слова юмориста Феликса Редьки, который осудил насмехающихся с покушения на Ирину Фарион. Цыбульская заметила, что радоваться подобному — это походить на россиян.

Реакция юмориста Феликса Редьки на покушение на Ирину Фарион. Скриншот: Instagram/felix.redka

Реакция певицы Оли Цыбульской на покушение на Ирину Фарион. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Слава Демин

"Как бы я ни относился к Ирине Фарион, к ее высказываниям и т.д., но считаю, что никто не имеет права лишать человека жизни. Мы же не пи**ры, которые сегодня в Николаеве так же цинично, но ракетным ударом унесли жизни 10- летнего ребенка", — написал в своем Telegram-канале теле- и радиоведущий.

Рамина Эсхакзай

Реакция блогера Рамины Эсхакзай на покушение на Ирину Фарион. Скриншот: Instagram/raminalalala

Владимир Остапчук

Реакция телеведущего Владимира Остапчука на покушение на Ирину Фарион. Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион. Также мы рассказывали, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство.