Замах на Ірину Фаріон — реакція Раміни, Остапчука та інших знаменитостей

Замах на Ірину Фаріон — перші реакції знаменитостей
Ввечері п'ятниці, 19 липня, у Львові стався замах на мовознавицю Ірину Фаріон. Громадська діячка отримала вогнепальне поранення голови. За її життя в реанімації одного з медичних закладів борються лікарі.
Новини.LIVE зібрав перші реакції знаменитостей.
Оля Цибульська
Співачка підтримала слова гумориста Фелікса Редьки, який засудив тих, хто насміхається з замаху на Ірину Фаріон. Цибульська зауважила, що тішитися з подібного — це бути схожим на росіян.
Слава Дьомін
"Як би я не ставився до Ірини Фаріон, до її висловлювань тощо, але вважаю, що ніхто не має права позбавляти людину життя. Ми ж не пі**ри, які сьогодні в Миколаєві так само цинічно, але ракетним ударом забрали життя 10-річної дитини", — написав у своєму Telegram-каналі теле- та радіоведучий.
Раміна Есхакзай
Володимир Остапчук
Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон. Також ми розповідали, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.
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