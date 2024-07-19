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Замах на Ірину Фаріон — перші реакції знаменитостей

19 липня 2024 22:14
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Замах на Ірину Фаріон — реакція Раміни, Остапчука та інших знаменитостей
Мовознавиця Ірина Фаріон. Скриншот: YouTube/IrynaFarion
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Ввечері п'ятниці, 19 липня, у Львові стався замах на мовознавицю Ірину Фаріон. Громадська діячка отримала вогнепальне поранення голови. За її життя в реанімації одного з медичних закладів борються лікарі.

Новини.LIVE зібрав перші реакції знаменитостей.

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Оля Цибульська

Співачка підтримала слова гумориста Фелікса Редьки, який засудив тих, хто насміхається з замаху на Ірину Фаріон. Цибульська зауважила, що тішитися з подібного — це бути схожим на росіян. 

Реакція на замах на Ірину Фаріон
Реакція гумориста Фелікса Редьки на замах на Ірину Фаріон. Скриншот: Instagram/felix.redka
Цибульська про напад на Фаріон
Реакція співачки Олі Цибульської на замах на Ірину Фаріон. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Слава Дьомін

"Як би я не ставився до Ірини Фаріон, до її висловлювань тощо, але вважаю, що ніхто не має права позбавляти людину життя. Ми ж не пі**ри, які сьогодні в Миколаєві так само цинічно, але ракетним ударом забрали життя 10-річної дитини", — написав у своєму Telegram-каналі теле- та радіоведучий.

Раміна Есхакзай

Замах на Ірину Фаріон — перші реакції знаменитостей - фото 3
Реакція блогерки Раміни Есхакзай на замах на Ірину Фаріон. Скриншот: Instagram/raminalalala

Володимир Остапчук

Остапчук реакція Фаріон
Реакція телеведучого Володимира Остапчука на замах на Ірину Фаріон. Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон. Також ми розповідали, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

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