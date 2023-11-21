Засранец мирового класса - сын Джоли и Питта жестко "пришелся" по отцу

Актриса Анджелина Джоли с Паксом. Фото: instagram.com/paxalbum/

Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, 19-летний Пакс, назвал своего отца "засранцем мирового класса", который заставляет своих четырех младших детей "дрожать от страха". Такой пост парень опубликовал в День отца в 2020 году.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пакс опубликовал пост с критикой Питта, когда ему было 16. Он сопроводил снимок фотографией Брэда, который получает "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за фильм "Однажды в Голливуде".

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта прокомментировал отношения с отцом. Фото: DailyMail.com

"Ты можешь говорить себе и миру все, что хочешь, но когда-то правда выйдет наружу. С Днем отца, ты, засранец мирового класса. Ты снова и снова доказываешь, что ты ужасный и ужысный человек. Ты никогда не поймешь, какой вред ты нанес моей семье, потому что ты не способен осознать это", — написал Пакс.

Источник DailyMail подтвердил, что аккаунт действительно принадлежит Паксу: "Это аккаунт, которым он пользуется для друзей — в основном школьных. Он никогда много не говорит о своих родителях, держится особняком, так что это было необычно".

Пакс был третьим ребенком — после брата Мэддокса и сестры Захары, которого удочерила Джоли, он на год старше Захары. Четверо младших детей, которые, по его словам, дрожали — это Захара, которой сейчас 18, и трое биологических детей пары, 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Анджелина Джоли удочерила Пакса из детского дома в городе Хошимин во Вьетнаме в 2007 году. Ему было три года, его биологическая мать, зависимая от героина, бросила его в детстве. Брэд Питт также официально его усыновил. Когда Питт и Джоли развелись в 2016 году, дети остались со своей матерью на фоне сообщений о ссоре на борту частного самолета между старшим сыном Мэддоксом и Питтом. Мэддокс вступился за Джоли во время ссоры между родителями. Позже источник сообщил People, что Питт в тот момент был пьян.

Развод пара завершила в 2019 году.

Напомним, Анджелина Джоли в роскошном платье украсила обложку Vogue.

Ранее дочь Анджелины Джоли "отказалась" от фамилии отца.