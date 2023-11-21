Засранець світового класу — син Джолі і Пітта жорстко "прийшовся" по батьку

Акторка Анджеліна Джолі з Паксом. Фото: instagram.com/paxalbum/

Син Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, 19-річний Пакс, назвав свого батька "засранцем світового класу", який змушує своїх чотирьох молодших дітей "тремтіти від страху". Такий допис хлопець опублікував у День батька 2020 року.

Про це пише Daily Mail.

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Пакс опублікував допис з критикою Пітта, коли йому було 16. Він супроводив знімок фотографією Бреда, який отримує "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану за фільм "Одного разу в Голлівуді".

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта прокоментував стосунки з батьком. Фото: DailyMail.com

"Ти перетворив життя найближчих мені людей на постійне пекло. Ти можеш говорити собі і світові все, що хочеш, але колись правда вийде назовні. З Днем батька, ти, засранець світового класу. Ти знову і знову доводиш, що ти жахлива і зневажена людина. Ти ніколи не зрозумієш, яку шкоду ти завдав моїй сім'ї, тому що ти нездатен зробити це", — написав Пакс.

Джерело DailyMail підтвердило, що обліковий запис дійсно належить Паксу: "Це обліковий запис, яким він користується для друзів — в основному шкільних. Він ніколи багато не говорить про своїх батьків, тримається особняком, так що це було незвичайно".

Пакс був третьою дитиною — після брата Меддокса і сестри Захари, якого удочерила Джолі, він на рік старший за Захару. Четверо молодших дітей, які, за його словами, тремтіли, — це Захара, якій зараз 18, і троє біологічних дітей пари, 17-річна Шайло і 15-річні близнюки Нокс і Вів'єн.

Анджеліна Джолі удочерила Пакса з дитячого будинку у місті Хошимін у В'єтнамі у 2007 році. Йому було три роки, його біологічна мати, залежна від героїну, кинула його в дитинстві. Бред Пітт також офіційно його усиновив. Коли Пітт та Джолі розлучилися у 2016 році, діти залишилися зі своєю матір'ю на тлі повідомлень про сварку на борту приватного літака між старшим сином Меддоксом та Піттом. Меддокс заступився за Джолі під час сварки між батьками. Пізніше джерело повідомило People, що Пітт в той момент був п'яний.

Розлучення пара завершила у 2019 році.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі у розкішній сукні прикрасила обкладинку Vogue.

Раніше дочка Анджеліни Джолі "відмовилась" від прізвища батька.