Завтра премьера реалити-шоу "Игра в кальмара": что нужно знать

Скриншот с Netflix

Завтра, 22-го ноября, состоится премьера реалити-шоу, созданного на основе известнейшего сериала на Netflix "Игра в кальмара" — "Squid Game: The Challenge". В нем реальные люди поборются за самый большой денежный приз в истории реалити-шоу — 4 с половиной миллиона долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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В чем суть шоу

В новом шоу 456 игроков из разных уголков мира будут соревноваться за невероятный призовой фонд в 4,56 миллиона долларов. В серии игр, многие из которых скопированы из сериала "Игра в кальмара", участники покажут, насколько далеко они могут зайти ради денег. Они будут бороться за приз, создавая альянсы и придерживаясь стратегии в игре на выживание.

Декорации реалити-шоу, которое снимали в Великобритании, выглядят почти идентично с теми, что и в сериале. Так же и костюмы. Единственным принципиальным отличием будет то, что в Squid Game: The Challenge никого не будут по-настоящему убивать.

Чего ждать от реалити

Десять эпизодов шоу появятся на Netflix уже завтра. Первый будет называться "Красный свет, зеленый свет", это огромный намек для поклонников на то, что будет.

Скриншот с Netflix

Несмотря на то, что в шоу никого не будут убивать, испытания будут жесткими. Издание Variety ранее сообщало, что трое участников после съемок выступили против шоу, заявив, что их заставили проходить испытания в условиях температуры 0 градусов.

Скриншот с Netflix

Они подчеркнули, что не записывались на шоу типа Беара Грилза и были в шоке от условий съемок, ведь на морозе они были в одних спортивных костюмах.

Скриншот с Netflix

Также сообщалось, что четыре человека потеряли сознание во время второго раунда игры.

А одна девушка потеряла сознание и ударилась головой об пол.

О сериале "Игра в кальмара"

Это южнокорейский вебсериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария стал Хван Дон Хек. Сериал, состоящий из девяти эпизодов, рассказывает о группе людей, которым нужны деньги. Они принимают странное приглашение поучаствовать в детских играх. Победителя ждет привлекательный приз, но ставки — смертельные.

Сериал вышел на экраны в сентябре 2021 года и стал номером один из тех, что стоит посмотреть на Netflix в 90 странах, и самым успешным неанглоязычным шоу.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix анонсировал реалити-шоу "Игра в кальмара" с крупным призовым фондом.

Также мы сообщали, что Netflix показал новых актеров второго сезона сериала "Игра в кальмара".