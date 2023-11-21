Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Завтра премьера реалити-шоу "Игра в кальмара": что нужно знать arrow

Завтра премьера реалити-шоу "Игра в кальмара": что нужно знать

21 ноября 2023 13:06
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Завтра премьера реалити-шоу "Игра в кальмара": что нужно знать
Скриншот с Netflix
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Завтра, 22-го ноября, состоится премьера реалити-шоу, созданного на основе известнейшего сериала на Netflix "Игра в кальмара" — "Squid Game: The Challenge". В нем реальные люди поборются за самый большой денежный приз в истории реалити-шоу — 4 с половиной миллиона долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

В чем суть шоу

В новом шоу 456 игроков из разных уголков мира будут соревноваться за невероятный призовой фонд в 4,56 миллиона долларов. В серии игр, многие из которых скопированы из сериала "Игра в кальмара", участники покажут, насколько далеко они могут зайти ради денег. Они будут бороться за приз, создавая альянсы и придерживаясь стратегии в игре на выживание.

 

Декорации реалити-шоу, которое снимали в Великобритании, выглядят почти идентично с теми, что и в сериале. Так же и костюмы. Единственным принципиальным отличием будет то, что в Squid Game: The Challenge никого не будут по-настоящему убивать.

Чего ждать от реалити

Десять эпизодов шоу появятся на Netflix уже завтра. Первый будет называться "Красный свет, зеленый свет", это огромный намек для поклонников на то, что будет.

 

Игра в кальмара
Скриншот с Netflix

Несмотря на то, что в шоу никого не будут убивать, испытания будут жесткими. Издание Variety ранее сообщало, что трое участников после съемок выступили против шоу, заявив, что их заставили проходить испытания в условиях температуры 0 градусов.

 

Игра в кальмара
Скриншот с Netflix

Они подчеркнули, что не записывались на шоу типа Беара Грилза и были в шоке от условий съемок, ведь на морозе они были в одних спортивных костюмах.

 

Скриншот с Netflix

Также сообщалось, что четыре человека потеряли сознание во время второго раунда игры.

А одна девушка потеряла сознание и ударилась головой об пол.

О сериале "Игра в кальмара"

Это южнокорейский вебсериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария стал Хван Дон Хек. Сериал, состоящий из девяти эпизодов, рассказывает о группе людей, которым нужны деньги. Они принимают странное приглашение поучаствовать в детских играх. Победителя ждет привлекательный приз, но ставки — смертельные.

 

Сериал вышел на экраны в сентябре 2021 года и стал номером один из тех, что стоит посмотреть на Netflix в 90 странах, и самым успешным неанглоязычным шоу.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix анонсировал реалити-шоу "Игра в кальмара" с крупным призовым фондом.

Также мы сообщали, что Netflix показал новых актеров второго сезона сериала "Игра в кальмара".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме