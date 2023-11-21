Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Завтра прем'єра реаліті-шоу "Гра в кальмара": що варто знати arrow

Завтра прем'єра реаліті-шоу "Гра в кальмара": що варто знати

21 листопада 2023 13:06
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Завтра прем'єра реаліті-шоу "Гра в кальмара": що варто знати
Кадр з реаліті шоу "Squid Game: The Challenge". Скриншот з Netflix
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Завтра, 22-го листопада, відбудеться прем'єра реаліті-шоу, створеного на основі найвідомішого серіалу на Netflix "Гра в кальмара" — "Squid Game: The Challenge".  У ньому реальні люди позмагаються за найбільший грошовий приз в історії реаліті-шоу — 4 з половиною мільйони доларів. 

Про це пише Daily Mail. 

Читайте також:

У чому суть шоу

В новому шоу 456 гравців з різних куточків світу змагатимуться за неймовірний призовий фонд у 4,56 мільйона доларів. У серії ігор, багато з яких скопійовані з серіалу "Гра в кальмара", учасники покажуть, на скільки далеко вони можуть зайти заради грошей. Вони боротимуться за приз, створюючи альянси та дотримуючись стратегії у грі на виживання.

 

Декорації реаліті-шоу, яке знімали у Великій Британії, мають майже ідентичний вигляд, що і у серіалі. Так само і костюми. Єдиною принциповою відмінністю буде те, що у Squid Game: The Challenge нікого не будуть по-справжньому вбивати. 

На що чекати від реаліті

Десять епізодів шоу з’являться на Netflix вже завтра. Перший називатиметься "Червоне світло, зелене світло", що є величезним натяком для шанувальників на те, що буде.

 

Гра в кальмара
Кадр з реаліті шоу "Squid Game: The Challenge". Скриншот з Netflix

Попри те, що у шоу нікого не будуть вбивати, випробування будуть тосить жорсткими. Видання Variety раніше повідомляло, що троє учасників після зйомок виступили проти шоу, заявивши, що їх змусили проходити випробування в умовах температури 0 градусів.

 

Гра в кальмара
Кадр з реаліті шоу "Squid Game: The Challenge". Скриншот з Netflix

Вони підкреслили, що не записувалися на шоу типу Беара Ґрілза та були шоковані умовами зйомок, адже на морозі вони були в одних спортивних костюмах. 

 

Кадр з реаліті шоу "Squid Game: The Challenge". Скриншот з Netflix

Також повідомлялося, що четверо людей втратили свідомість під час другого раунду гри.

А одна дівчина знепритомніла і вдарилася головою об підлогу. 

Про серіал "Гра в кальмара"

Це південнокорейський вебсеріал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Режисером і автором сценарію став Хван Дон Хьок. Серіал, що складається з дев'яти епізодів, оповідає про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають дивне запрошення взяти участь у дитячих іграх. На переможця чекає привабливий приз, але ставки — смертельні. 

 

Серіал вийшов на екрани у вересні 2021 року і став номером один з тих, що варто переглянути на Netflix у 90 країнах, і найуспішнішим неангломовним шоу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix анонсував реаліті-шоу "Гра в кальмара" з великим призовим фондом. 

Також ми повідомляли, що Netflix показав нових акторів другого сезону серіалу "Гра в кальмара".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі