Завтра прем'єра реаліті-шоу "Гра в кальмара": що варто знати

Кадр з реаліті шоу "Squid Game: The Challenge". Скриншот з Netflix

Завтра, 22-го листопада, відбудеться прем'єра реаліті-шоу, створеного на основі найвідомішого серіалу на Netflix "Гра в кальмара" — "Squid Game: The Challenge". У ньому реальні люди позмагаються за найбільший грошовий приз в історії реаліті-шоу — 4 з половиною мільйони доларів.

Про це пише Daily Mail.

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У чому суть шоу

В новому шоу 456 гравців з різних куточків світу змагатимуться за неймовірний призовий фонд у 4,56 мільйона доларів. У серії ігор, багато з яких скопійовані з серіалу "Гра в кальмара", учасники покажуть, на скільки далеко вони можуть зайти заради грошей. Вони боротимуться за приз, створюючи альянси та дотримуючись стратегії у грі на виживання.

Декорації реаліті-шоу, яке знімали у Великій Британії, мають майже ідентичний вигляд, що і у серіалі. Так само і костюми. Єдиною принциповою відмінністю буде те, що у Squid Game: The Challenge нікого не будуть по-справжньому вбивати.

На що чекати від реаліті

Десять епізодів шоу з’являться на Netflix вже завтра. Перший називатиметься "Червоне світло, зелене світло", що є величезним натяком для шанувальників на те, що буде.

Кадр з реаліті шоу "Squid Game: The Challenge". Скриншот з Netflix

Попри те, що у шоу нікого не будуть вбивати, випробування будуть тосить жорсткими. Видання Variety раніше повідомляло, що троє учасників після зйомок виступили проти шоу, заявивши, що їх змусили проходити випробування в умовах температури 0 градусів.

Кадр з реаліті шоу "Squid Game: The Challenge". Скриншот з Netflix

Вони підкреслили, що не записувалися на шоу типу Беара Ґрілза та були шоковані умовами зйомок, адже на морозі вони були в одних спортивних костюмах.

Кадр з реаліті шоу "Squid Game: The Challenge". Скриншот з Netflix

Також повідомлялося, що четверо людей втратили свідомість під час другого раунду гри.

А одна дівчина знепритомніла і вдарилася головою об підлогу.

Про серіал "Гра в кальмара"

Це південнокорейський вебсеріал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Режисером і автором сценарію став Хван Дон Хьок. Серіал, що складається з дев'яти епізодів, оповідає про групу людей, яким потрібні гроші. Вони приймають дивне запрошення взяти участь у дитячих іграх. На переможця чекає привабливий приз, але ставки — смертельні.

Серіал вийшов на екрани у вересні 2021 року і став номером один з тих, що варто переглянути на Netflix у 90 країнах, і найуспішнішим неангломовним шоу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix анонсував реаліті-шоу "Гра в кальмара" з великим призовим фондом.

Також ми повідомляли, що Netflix показав нових акторів другого сезону серіалу "Гра в кальмара".