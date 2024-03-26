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Зендея поразила изумрудным платьем на премьере нового фильма

26 марта 2024 20:46
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Зендея поразила изумрудным платьем на премьере нового фильма
Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/instylemagazine/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Голливудская актриса Зендея не перестает впечатлять изысканными образами на красных дорожках. Она по-особому засияла на презентации своего нового фильма "Challengers".

Фотографии выложили в Instagram.

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Звезда "Дюны" Зендея представила новую киноработу — фильм "Challengers". Актриса сыграла талантливую теннисистку Таши Дункан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Law Roach (@luxurylaw)

Звезда надела на премьеру в Сиднее мерцающее зеленое платье с черным принтом — это прямой намек на тему картины. Наряд от Jonathan Anderson эффектно обнажил декольте и длинные ноги Зендеи.

Девушка дополнила образ собранной прической, зелеными лодочками и минималистичными украшениями.

Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/instylemagazine/
Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/instylemagazine/

О чем фильм "Challengers"

Фильм расскажет историю о талантливой теннисистке Таше Дункан, которая сейчас стала тренером и имеет немало проблем.

"Муж Таши, также теннисист, лидирует по серии проигрышей, но она придумывает, как одолеть неудачи. Но план Таши сталкивается с неожиданным поворотом, ведь следующий соперник мужчины — Патрик — его бывший лучший друг и экс-возлюбленный Таши. Поскольку прошлое и настоящее встречаются, а напряжение растет, Таше должно спросить себя, чего будет стоить победа", — сказано в описании.

В фильме, кроме Зендеи, снялись известные актеры — Джош О'Коннор из сериала "Корона" и Майк Файст из "Вестсайдской истории".

Напомним, Зендея ошеломила нежным образом на красной дорожке. Также она со своим известным парнем сходила на спортивное свидание.

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