Зендея поразила изумрудным платьем на премьере нового фильма

Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/instylemagazine/

Голливудская актриса Зендея не перестает впечатлять изысканными образами на красных дорожках. Она по-особому засияла на презентации своего нового фильма "Challengers".

Фотографии выложили в Instagram.

Читайте также:

Зендея примеряла мерцающее платье от Jonathan Anderson

Звезда "Дюны" Зендея представила новую киноработу — фильм "Challengers". Актриса сыграла талантливую теннисистку Таши Дункан.

Звезда надела на премьеру в Сиднее мерцающее зеленое платье с черным принтом — это прямой намек на тему картины. Наряд от Jonathan Anderson эффектно обнажил декольте и длинные ноги Зендеи.

Девушка дополнила образ собранной прической, зелеными лодочками и минималистичными украшениями.

Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/instylemagazine/

О чем фильм "Challengers"

Фильм расскажет историю о талантливой теннисистке Таше Дункан, которая сейчас стала тренером и имеет немало проблем.

"Муж Таши, также теннисист, лидирует по серии проигрышей, но она придумывает, как одолеть неудачи. Но план Таши сталкивается с неожиданным поворотом, ведь следующий соперник мужчины — Патрик — его бывший лучший друг и экс-возлюбленный Таши. Поскольку прошлое и настоящее встречаются, а напряжение растет, Таше должно спросить себя, чего будет стоить победа", — сказано в описании.

В фильме, кроме Зендеи, снялись известные актеры — Джош О'Коннор из сериала "Корона" и Майк Файст из "Вестсайдской истории".

Напомним, Зендея ошеломила нежным образом на красной дорожке. Также она со своим известным парнем сходила на спортивное свидание.