Зендея вразила смарагдовою сукнею на прем‘єрі нового фільму

Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/instylemagazine/

Голлівудська акторка Зендея не припиняє приголомшувати вишуканими образами на червоних доріжках. Вона по-особливому засяяла на презентації свого нового фільму "Challengers".

Світлини виклали в Instagram.

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Зендея приміряла мерехтливу сукню від Jonathan Anderson

Зірка "Дюни" Зендея презентувала нову кінороботу — фільм "Challengers". Акторка зіграла талановиту тенісистку Таші Дункан.

Зірка вдягнула на прем'єру у Сіднеї мерехтливу зелену сукню з чорним принтом — це прямий натяк на тему стрічки. Вбрання від Jonathan Anderson ефектно оголило декольте та довгі ноги Зендеї.

Дівчина доповнила образ зібраною зачіскою, зеленими лодочками і мінімалістичними прикрасами.

Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/instylemagazine/

Про що фільм "Challengers"

Фільм розповість історію про талановиту тенісистку Таші Дункан, яка нині стала тренеркою і має чимало проблем.

"Чоловік Таші, який також тенісист, лідирує за серією програшів, але вона придумує, як здолати невдачі. Та план Таші стикається із несподіваним поворотом, адже наступний суперник чоловіка — Патрік — його колишній найкращий друг і екс-коханий Таші. Оскільки минуле й сьогодення зустрічаються, а напруга зростає, Таші мусить запитати себе, чого коштуватиме перемога", — сказано в описі.

У фільмі, окрім Зендеї, знялись відомі актори — Джош ОʼКоннор з серіалу "Корона" та Майк Файст з "Вестсайдської історії".

Нагадаємо, Зендея приголомшила ніжним образом на червоній дорожці. Також вона зі своїм відомим хлопцем сходила на спортивне побачення.