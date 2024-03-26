Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зендея вразила смарагдовою сукнею на прем‘єрі нового фільму arrow

Зендея вразила смарагдовою сукнею на прем‘єрі нового фільму

26 березня 2024 20:46
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зендея вразила смарагдовою сукнею на прем‘єрі нового фільму
Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/instylemagazine/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Голлівудська акторка Зендея не припиняє приголомшувати вишуканими образами на червоних доріжках. Вона по-особливому засяяла на презентації свого нового фільму "Challengers".

Світлини виклали в Instagram.

Читайте також:

Зендея приміряла мерехтливу сукню від Jonathan Anderson

Зірка "Дюни" Зендея презентувала нову кінороботу — фільм "Challengers". Акторка зіграла талановиту тенісистку Таші Дункан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Law Roach (@luxurylaw)

Зірка вдягнула на прем'єру у Сіднеї мерехтливу зелену сукню з чорним принтом — це прямий натяк на тему стрічки. Вбрання від Jonathan Anderson ефектно оголило декольте та довгі ноги Зендеї. 

Дівчина доповнила образ зібраною зачіскою, зеленими лодочками і мінімалістичними прикрасами. 

Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/instylemagazine/
Американська акторка Зендея. Фото: instagram.com/instylemagazine/

Про що фільм "Challengers"

Фільм розповість історію про талановиту тенісистку Таші Дункан, яка нині стала тренеркою і має чимало проблем.

"Чоловік Таші, який також тенісист, лідирує за серією програшів, але вона придумує, як здолати невдачі. Та план Таші стикається із несподіваним поворотом, адже наступний суперник чоловіка — Патрік  — його колишній найкращий друг і екс-коханий Таші. Оскільки минуле й сьогодення зустрічаються, а напруга зростає, Таші мусить запитати себе, чого коштуватиме перемога", — сказано в описі.

У фільмі, окрім Зендеї, знялись відомі актори — Джош ОʼКоннор з серіалу "Корона" та Майк Файст з "Вестсайдської історії".

Нагадаємо, Зендея приголомшила ніжним образом на червоній дорожці. Також вона зі своїм відомим хлопцем сходила на спортивне побачення.

фільм
Голлівуд
акторка
Зендея
сукня
Прем'єра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК