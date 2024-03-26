Зендея вразила смарагдовою сукнею на прем‘єрі нового фільму
Голлівудська акторка Зендея не припиняє приголомшувати вишуканими образами на червоних доріжках. Вона по-особливому засяяла на презентації свого нового фільму "Challengers".
Світлини виклали в Instagram.
Зендея приміряла мерехтливу сукню від Jonathan Anderson
Зірка "Дюни" Зендея презентувала нову кінороботу — фільм "Challengers". Акторка зіграла талановиту тенісистку Таші Дункан.
Зірка вдягнула на прем'єру у Сіднеї мерехтливу зелену сукню з чорним принтом — це прямий натяк на тему стрічки. Вбрання від Jonathan Anderson ефектно оголило декольте та довгі ноги Зендеї.
Дівчина доповнила образ зібраною зачіскою, зеленими лодочками і мінімалістичними прикрасами.
Про що фільм "Challengers"
Фільм розповість історію про талановиту тенісистку Таші Дункан, яка нині стала тренеркою і має чимало проблем.
"Чоловік Таші, який також тенісист, лідирує за серією програшів, але вона придумує, як здолати невдачі. Та план Таші стикається із несподіваним поворотом, адже наступний суперник чоловіка — Патрік — його колишній найкращий друг і екс-коханий Таші. Оскільки минуле й сьогодення зустрічаються, а напруга зростає, Таші мусить запитати себе, чого коштуватиме перемога", — сказано в описі.
У фільмі, окрім Зендеї, знялись відомі актори — Джош ОʼКоннор з серіалу "Корона" та Майк Файст з "Вестсайдської історії".
Нагадаємо, Зендея приголомшила ніжним образом на червоній дорожці. Також вона зі своїм відомим хлопцем сходила на спортивне побачення.
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