Жизнь с миллиардером Миранда Керр продает дом, из которого переехала к основателю Snapchat

Модель Миранда Керр с мужем-миллиардером. Фото: instagram.com/mirandakerr/

Через десять лет Миранда Керр прощается со своим домом в Малибу. Австралийская модель продала свой дом с шестью спальнями и шестью ванными комнатами за 4,115 миллиона долларов после того, как в феврале выставила недвижимость на рынок за чуть менее 4,5 миллиона долларов.

Об этом пишет Daily Mail .

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Построенный в 1960 году дом расположен в нескольких шагах от пляжа, с бассейном, спа-центром, гостевым домом и патио с великолепным видом на океан.

Дом, которым владела Миранда Керр до замужества с миллиардером. Фото: Brian Goldberg

Дом Миранда Керр продает после рождения четвертого сына. Фото: Brian Goldberg

Дом Миранды Керр в Малибу. Фото: Brian Goldberg

После развода с Орландо Блумом Миранда Керр переехала в имение в Малибу. Фото: Brian Goldberg

Другие детали включают вручную резные балийские двери и классические элементы дизайна, такие как высокие потолки и стеклянные стены, а также большой встроенный гранитный камин.

Разработанная как открытая зона, основная гостиная имеет встроенные книжные полки и включает в себя близлежащее патио, идеально подходящее для обеда на свежем воздухе.

Бассейн и джакузи соединены с гостевым домом с элегантными арочными окнами, маленькой кухней и ванной комнатой. Во время ремонта Миранда добавила ванную и душ в основную спальню.

Звезда "Побега из Шоушенка" Джеймс Уитмор владел домом до своей смерти в 2009 году.

Керр купила дом за 2,2 миллиона долларов в 2014 году после развода с Орландо Блумом, за которым она была замужем с 2010 по 2013 год. У пары есть 13-летний сын Флинн Кристофер.

Продажа недвижимости произошла после того, как Кэрр и ее супруг Эван Шпигель переехали со своей семьей в комплекс стоимостью 180 миллионов долларов. 34-летний Шпигель также выставил один из своих домов в Брентвуде за 20 миллионов долларов, а другой в том же районе — за 12 миллионов долларов.

В 2017 году Кэрр вышла замуж за генерального директора, соучредителя Snap Inc., у них есть 6-летний Харт, 4-летний Майлз и 4-месячный Пьер.

Пара родила своего младшего сына в феврале 2024 года. Ранее Керр считала, что регулярные "вечера свиданий" и "проведение времени наедине" сохранили их брак, об этом она сказала изданию 90Honey Celebrity.

Напомним, Миранда Керр ошеломила фотосессией у океана.