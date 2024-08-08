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Життя із мільярдером — Міранда Керр продає будинок, з якого переїхала до засновника Snapchat

8 серпня 2024 07:09
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Життя із мільярдером — Міранда Керр продає будинок, з якого переїхала до засновника Snapchat
Модель Міранда Керр з чоловіком-мільярдером. Фото: instagram.com/mirandakerr/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Через десять років Міранда Керр прощається зі своїм домом у Малібу. Австралійська модель продала свій будинок із шістьма спальнями та шістьма ванними кімнатами за 4,115 мільйона доларів після того, як у лютому виставила нерухомість на ринок за трохи менше 4,5 мільйона доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Побудований у 1960 році будинок розташований за кілька кроків від пляжу, з басейном, спа-центром, гостьовим будинком і патіо з чудовим видом на океан.

 

Дім, яким володіла Міранда Керр до заміжжя з мільярдером
Дім, яким володіла Міранда Керр до заміжжя з мільярдером. Фото: Brian Goldberg

 

Дім Міранди Керр у Малібу
Дім Міранди Керр продає після народження четвертого сина. Фото: Brian Goldberg

 

Життя із мільярдером — Міранда Керр продає будинок, з якого переїхала до засновника Snapchat - фото 3
Дім Міранди Керр у Малібу. Фото: Brian Goldberg

 

Після розлучення із Орландо Блумом Міранда Керр переїхала у маєто у Малібу
Після розлучення із Орландо Блумом Міранда Керр переїхала у маєто у Малібу. Фото: Brian Goldberg

 

Інші деталі включають різьблені вручну балійські двері та класичні елементи дизайну, такі як високі стелі та скляні стіни, а також великий вбудований гранітний камін.

Розроблена як відкрита зона, основна вітальня має вбудовані книжкові полиці та включає в себе прилегле патіо, яке ідеально підходить для обіду на свіжому повітрі.

Басейн і джакузі з'єднані з гостьовим будиночком з елегантними арочними вікнами, маленькою кухнею і ванною кімнатою. Під час ремонту Міранда додала ванну та душ до основної спальні.

Зірка "Втечі з Шоушенка" Джеймс Вітмор володів будинком до своєї смерті в 2009 році.

Керр купила будинок за 2,2 мільйона доларів у 2014 році після розлучення з Орландо Блумом, з яким вона була заміжня з 2010 по 2013 рік. У пари є 13-річний син Флінн Крістофер.

Продаж нерухомості відбувся після того, як Керр і її чоловік Еван Шпігель переїхали зі своєю родиною в комплекс вартістю 180 мільйонів доларів. 34-річний Шпігель також виставив один зі своїх будинків у Брентвуді за 20 мільйонів доларів, а інший у тому ж районі — за 12 мільйонів доларів.

У 2017 році Керр вийшла заміж за генерального директора, співзасновника Snap Inc., у них є 6-річний Харт, 4-річний Майлз і 4-місячний П’єр.

Пара народила свого молодшого сина у лютому 2024 року. Раніше Керр вважала, що регулярні "вечори побачень" і "проведення часу наодинці" зберегли їхній шлюб, про це вона сказала виданню 90Honey Celebrity.

Нагадаємо, Міранда Керр приголомшила фотосесією біля океану.

мільярдери зірки зіркова пара Міранда Керр

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