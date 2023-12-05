Зять испанской королевы Летиции рассказал, что она годами изменяла с ним королю

Возможен любовник королевы Летиции Хайме Игнасио дель Бурго. Фото: bekia.es

Очередной королевский скандал разгорелся в Испании. Бывший муж сестры королевы Летиции — Тельмы — рассказал, что состоял в романтических отношениях с королевой как до ее замужества с королем Филиппом VI, так и во время их брака.

Об этом пишет испанское издание El Cierre Digital.

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53-летний Хайме Игнасио дель Бурго — испанский бизнесмен, бывший муж сестры королевы Тельмы Ортис Рокосолано — рассказал, что находился в романтических отношениях с королевой Испании в течении 11 лет.

Возможный любовник королевы Летиции Хайме Игнасио дель Бурго. Фото: EUROIMAGEN

Этим он поделился с журналистом Хайме Пеньятьелему, который пишет книгу о королевской семье "Летиция и я".

По его словам, он начал встречаться с Летицией в 2000 году, еще до ее знакомства с королем Филиппом. В 2002-м Хайме собирался сделать любимой предложение, однако Летиция призналась, что влюбилась в другого — именно тогда она и встретила Филиппа.

В 2004 году девушка вышла замуж на короля, однако Хайме остался в ее жизни. По его словам, они оставались в отношениях вплоть до 2011 года, пока Летиция это не остановила.

Если верить Хайме, они были вместе даже когда королева была беременна. Чтобы подтвердить свои слова, Хайме дель Бурго в соцсети Х опубликовал селфи королевы Летиции, которое она сделала беременной и написал в публикации слова, которые она ему писала.

Скриншот сообщения Хайме в соцсети Х

"Любовь. На мне твоя пашмина. Это как чувствовать тебя рядом. Она заботится обо мне. Защищает меня. Я считаю дни до того, как мы снова увидимся. Любить тебя. Выбраться отсюда. Твоя", — писала королева любовнику.

Известно, что в 2012 году Хайме женился на родной сестре Летиции — Тельме, однако их брак длился всего два года.

Хайме Игнасио дель Бурго с экс-женой Тельмой. Фото: JSP

Бизнесмен также рассказал, что в королевском дворе, скорее всего, известно об их с королевой длительнои романе, ведь к нему неоднократно наведывались с обысками.

Само королевство этот рассказ Хайме дель Бурго никак не комментирует.

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