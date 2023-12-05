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Зять іспанської королеви Летиції розповів, що вона роками зраджувала з ним короля

5 грудня 2023 16:55
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Зять іспанської королеви Летиції розповів, що вона роками зраджувала з ним короля
Можливий коханець королеви Летиції Хайме Ігнасіо дель Бурго. Фото: bekia.es
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Черговий королівський скандал розгорівся в Іспанії. Колишній чоловік сестри королеви Летиції — Тельми — розповів, що перебував у романтичних стосунках з королевою як до її одруження з королем Філіпом VI, так і під час їхнього шлюбу. 

Про це пише іспанське видання El Cierre Digital

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53-річний Хайме Ігнасіо дель Бурго — іспанський бізнесмен, колишній чоловік сестри королеви — Тельми Ортис Рокосолано — розповів, що перебував у романтичних стосунках з королевою Іспанії протягом 11 років.

 

Можливий коханець королеви Летиції Хайме Ігнасіо дель Бурго. Фото: EUROIMAGEN

Цим він поділився з журналістом Хайме Пеньятьєлему, який наразі пише книгу про королівську родину "Летиція і я". 

За його словами, він почав зустрічатися з Летицією у 2000-му році, ще до її знайомства з королем Філіпом. У 2002-му Хайме збирався зробити коханій пропозицію, проте Летиція зізналася, що закохалася у іншого — саме тоді вона і зустріла Філіпа. 

 

У 2004 дівчина вийшла заміж на короля, проте Хайме залишився у її житті. За його словами, вони залишалися у стосунках аж до 2011 року, поки Летиція це не зупинила. 

 

Якщо вірити Хайме, вони були разом навіть коли королева була вагітна. Щоб підтвердити свої слова, Хайме дель Бурго у соцмережі Х опублікував селфі королеви Летиціі, яке вона зробила будучи вагітною і написав у дописі слова, які вона йому писала. 

 

Скриншот допису Хайме у соцмережі Х

"Кохання. На мені твоя пашміна. Це наче відчувати тебе поруч. Вона піклується про мене. Захищає мене. Я рахую дні до того, як ми знову побачимося. Любити тебе. Вибратися звідси. Твоя", — писала королева коханцю. 

Відомо, що у 2012 році Хайме одружився на рідній сестрі Летиції — Тельмі, проте їх шлюб тривав лише два роки. 

 

Хайме Ігнасіо дель Бурго з ексдружиною Тельмою. Фото: JSP

Бізнесмен також розповів, що у королівському дворі, найімовірніше, відомо про їхній з королевою тривалий роман, адже до нього неодноразово навідувалися з обшуками.

Саме королівство цю розповідь Хайме дель Бурго ніяк не коментує.

Нагадаємо, 17-річна іспанська принцеса змінила модні сукні на військову форму. 

Також ми писали, що королева Іспанії вийшла в світ у діадемі з 500 діамантів. 

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