Зять іспанської королеви Летиції розповів, що вона роками зраджувала з ним короля

Можливий коханець королеви Летиції Хайме Ігнасіо дель Бурго. Фото: bekia.es

Черговий королівський скандал розгорівся в Іспанії. Колишній чоловік сестри королеви Летиції — Тельми — розповів, що перебував у романтичних стосунках з королевою як до її одруження з королем Філіпом VI, так і під час їхнього шлюбу.

Про це пише іспанське видання El Cierre Digital.

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53-річний Хайме Ігнасіо дель Бурго — іспанський бізнесмен, колишній чоловік сестри королеви — Тельми Ортис Рокосолано — розповів, що перебував у романтичних стосунках з королевою Іспанії протягом 11 років.

Можливий коханець королеви Летиції Хайме Ігнасіо дель Бурго. Фото: EUROIMAGEN

Цим він поділився з журналістом Хайме Пеньятьєлему, який наразі пише книгу про королівську родину "Летиція і я".

За його словами, він почав зустрічатися з Летицією у 2000-му році, ще до її знайомства з королем Філіпом. У 2002-му Хайме збирався зробити коханій пропозицію, проте Летиція зізналася, що закохалася у іншого — саме тоді вона і зустріла Філіпа.

У 2004 дівчина вийшла заміж на короля, проте Хайме залишився у її житті. За його словами, вони залишалися у стосунках аж до 2011 року, поки Летиція це не зупинила.

Якщо вірити Хайме, вони були разом навіть коли королева була вагітна. Щоб підтвердити свої слова, Хайме дель Бурго у соцмережі Х опублікував селфі королеви Летиціі, яке вона зробила будучи вагітною і написав у дописі слова, які вона йому писала.

Скриншот допису Хайме у соцмережі Х

"Кохання. На мені твоя пашміна. Це наче відчувати тебе поруч. Вона піклується про мене. Захищає мене. Я рахую дні до того, як ми знову побачимося. Любити тебе. Вибратися звідси. Твоя", — писала королева коханцю.

Відомо, що у 2012 році Хайме одружився на рідній сестрі Летиції — Тельмі, проте їх шлюб тривав лише два роки.

Хайме Ігнасіо дель Бурго з ексдружиною Тельмою. Фото: JSP

Бізнесмен також розповів, що у королівському дворі, найімовірніше, відомо про їхній з королевою тривалий роман, адже до нього неодноразово навідувалися з обшуками.

Саме королівство цю розповідь Хайме дель Бурго ніяк не коментує.

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