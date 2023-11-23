Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Актриса Виктория Булитко и саундпродюсер Кирилл Попович. Фото: менеджмент дуэта

Несколько недель актриса Виктория Булитко, в частности известная за участие в "Дизель Шоу", интриговала своих подписчиков видео с саундпродюсером, звукорежиссером Кириллом Поповичем. В итоге, знаменитости презентовали новый музыкальный проект — дуэт METELyK.

На YouTube-канале нового коллектива появилось видео на дебютную песню "Ніч".

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Для дебюта звездный дуэт выбрал динамическую песню "Ніч". Попович послал Булитко свою партию и предложил ей записать свой припев. Через час Кирилл уже получил версию Виктории. Дуэт не стал изменять текст. Так же органично и долго не размышляя, Булитко и Попович придумали название их творческого союза.

"Когда мы начали создавать песни, чувствовали как при любви бабочки в животе. При чем и я, и Кирилл. Когда записывали первую песню — задумались над названием и решили остановиться на METELyK", — рассказала Виктория.

По словам Кирилла Поповича, их сотрудничество началось, когда он включил Виктории свою песню "Лютий", которую еще не представил. И она со слезами на глазах сказала, что хочет тоже ее спеть.

"Я предложил сделать ее общей песней. С того момента мы уже написали с десяток композиций, которые скоро все смогут услышать", — рассказал Кирилл.

Виктория Булитко и Кирилл Попович. Фото: менеджмент дуэта

К съемкам первого клипа дуэт подошел креативно — вместо обычной одежды укутались в белые одеяла. Эту идею Виктории и Кирилла предложила подруга музыкантов, актриса Яна Глущенко. Она также сопровождала METELyK во время съемок видео на песню "Ніч" и снялась на одной из сцен в фуникулере.

До дуэта METELyK Булитко презентовала поклонниками разные композиции. Среди них, в частности, трек "Холодно" и народный хит "Боже яке кончене".

О Кирилле Поповиче

Он еще подростком начал писать свои аранжировки и учить игру на различных музыкальных инструментах (гитара, пиано, барабаны, аккордеон). В 17 лет открыл свою первую студию звукозаписи. Впоследствии начал работать с "Дизель Шоу" как студийный и концертный звукорежиссер, где и познакомился с Викторией Булитко.

После начала полномасштабной войны пошел защищать страну от оккупантов и вступил в одно из добровольческих формирований от ТрО.

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