Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Акторка Вікторія Булітко та саундпродюсер Кирило Попович. Фото: менеджмент дуету

Кілька тижнів акторка Вікторія Булітко, яка, зокрема, відома за участю в "Дизель Шоу", інтригувала своїх підписників відео з саундпродюсером, звукорежисером Кирилом Поповичем. У підсумку, знаменитості презентували новий музичний проєкт — дует METELyK.

На YouTube-каналі новоствореного колективу з’явилось відео на дебютну пісню "Ніч".

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Для дебюту зірковий дует обрав динамічну пісню "Ніч". Попович надіслав Булітко свою партію та запропонував їй записати власний приспів. Через годину Кирило вже отримав версію Вікторії. Дует не став змінювати текст. Так само органічно і довго не розмірковуючи Булітко та Попович придумали назву їхньому творчому союзу.

"Коли ми почали створювати пісні, відчували наче при коханні метелики в животі. При чому і я, і Кирило. Коли записували першу пісню — задумалися над назвою і вирішили зупинитися на METELyK", — розповіла Вікторія.

За словами Кирила Поповича, їхня співпраця почалась, коли він увімкнув Вікторії свою пісню "Лютий", яку ще не презентував. І вона зі сльозами на очах сказала, що хоче також її заспівати.

"Я запропонував зробити її спільною піснею. З того моменту ми вже написали з десяток композицій, які скоро всі зможуть почути", — розповів Кирило.

Вікторія Булітко та Кирило Попович. Фото: менеджмент дуету

До зйомок першого кліпу дует підійшов креативно — замість звичайного одягу закуталися в білі ковдри. Цю ідею Вікторії та Кирилу запропонувала подруга музикантів, акторка Яна Глущенко. Вона також супроводжувала METELyK під час зйомок відео на пісню "Ніч" і знялась в одній зі сцен у фунікулері.

До дуету METELyK Булітко презентувала шанувальниками композиції. Серед них, зокрема, трек "Холодно" та народний хіт "Боже яке кончене".

Про Кирила Поповича

Він ще підлітком почав писати свої аранжування та вивчати гру на різних музичних інструментах (гітара, піано, барабани, акордеон). В 17 років відкрив свою першу студію звукозапису. Згодом почав працювати з "Дизель Шоу" як студійний та концертний звукорежисер, де і познайомився з Вікторією Булітко.

Після початку повномасштабної війни пішов захищати країну від окупантів та вступив в одне з добровольчих формувань від ТрО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська заспівала дуетом з артистом, якого називають копією Олега Винника. Також ми розповідали, що ексучасник "Дизель Шоу" Іваниця розкритикував Писаренка та Нікішина, які втекли до Росії.