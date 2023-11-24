Звезда "Джанго свободный" прокомментировал обвинения в притязаниях

Актер Джейми Фокс. Фото: instagram.com/iamjamiefoxx/

Актер Джейми Фокс прокомментировал обвинения в насилии. Женщина сообщила, что он позволял себе слишком много в нью-йоркском ресторане Catch NYC & Roof в августе 2015 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Женщина рассказала, что хотела сфотографироваться с актером, но тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к ней. Фокс сначала неприлично прикасался: положил обе руки на талию, запустил их под топ и начал трогать грудь, а потом якобы засунул руку в ее штаны. По словам женщины, за этим наблюдали посторонние люди и охрана актера, но никто не вмешивался. От насилия спасла ее подруга.

"Этого инцидента никогда не было. В 2020 году этот человек подал почти идентичный иск в Бруклине. Вскоре после этого дело было прекращено. Сегодня эти претензии не более жизнеспособны, чем тогда. Мы уверены, что они снова будут отклонены", — отметил представитель звезды.

Представитель звезды фильма "Джанго освобожденный" добавил, что Фокс собирается подать ответный иск на свою обвинительницу. "Господин Фокс намерен подать иск о злонамеренном судебном преследовании против этого человека и его адвокатов за повторное подачу этого необоснованного иска".

По словам потерпевшей, она испытала сильный эмоциональный стресс, также она нуждается в материальной компенсации для лечения.

Напомним, еще одна женщина обвинила бывшего супруга Кэтти Перри в домагательствах.

Ранее в отношении бывшего мужа Кэти Перри начали новое расследование.