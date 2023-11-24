Зірка "Джанґо вільний" прокоментував звинувачення у домаганнях

Актор Джеймі Фокс. Фото: instagram.com/iamjamiefoxx/

Актор Джеймі Фокс прокоментував звинувачення у насильстві. Жінка повідомила, що він дозволяв собі забагато у нью-йоркському ресторані Catch NYC & Roof у серпні 2015 року.

Про це пише Daily Mail.

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Жінка розповіла, що хотіла сфотографуватися з актором, але той, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почав до неї чіплятися. Фокс спочатку непристойно торкався: поклав обидві руки на талію, запустив їх під топ і почав чіпати груди, а потім нібито засунув руку до її штанів. За словами жінки, за цим спостерігали сторонні люди та охорона актора, але ніхто не втручався. Від насильства врятувала її подруга.

"Цього інциденту ніколи не було. У 2020 році ця людина подала майже ідентичний позов у Брукліні. Незабаром після цього справу було припинено. Сьогодні ці претензії не більш життєздатні, ніж тоді. Ми впевнені, що вони знову будуть відхилені", — зазначив представник зірки.

Представник зірки фільму "Джанго вільний" додав, що Фокс збирається подати позов у відповідь на свою обвинувачку. "Пан Фокс має намір подати позов про зловмисне судове переслідування проти цієї людини та її адвокатів за повторне подання цього необґрунтованого позову".

За словами потерпілої, вона зазнала сильного емоційного стресу, також вона потребує матеріальної компенсації для лікування.

Нагадаємо, ще одна жінка звинуватила колишнього чоловіка Кетті Перрі у домаганнях.

Раніше щодо ексчоловіка Кеті Перрі розпочали нове розслідування.