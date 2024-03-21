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Звезда "Лиги смеха" рассказал о конфликтах с родными из-за своей проукраинской позиции

21 марта 2024 11:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Звезда "Лиги смеха" рассказал о конфликтах с родными из-за своей проукраинской позиции
Комик шоу "Лиги смеха" Иван Люленов. Фото: instagram.com/ivanliulenov/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинский актер и комик шоу "Лига смеха" Иван Люленов признался, что у него напряженные отношения с родственниками в Молдове. Они не поддерживают его проукраинскую позицию и посоветовали ему "молчать, чтобы не иметь проблем".

Об этом он рассказал в интервью шоумену Славе Демину.

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Комик признался, что родственники пытались повлиять на его проукраинскую позицию через родителей. Они неоднократно говорили им о том, что из-за поддержки Украины у артиста могут возникнуть серьезные проблемы.

Актер добавил, что в начале войны из-за его принципиальной позиции у него были конфликты с папой и мамой. Впоследствии им все же удалось наладить отношения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by IVAN LIULENOV (@ivanliulenov)

"Моим родителям говорили: "Пообщайтесь с Ваней, что он там говорит, пусть помолчит немного. Ему нужны проблемы?" Так им говорили какие-то тетки, родственники… Мы сначала немного конфликтовали, когда началась война. Впоследствии я понял, что так не нужно, я не хочу с ними ссориться. Я все наладил. Они тоже поняли меня и мою позицию и пытаются не провоцировать, чтобы не было ссор", — поделился Люленов.

Комик также добавил, что до войны каждый год возил родных на море в Одессу, а сейчас родители опасаются приезжать в Украину из-за пророссийского окружения.

Напомним, мы ранее писали, что комик Евгений Кошевой со сцены "Квартала 95" публично высмеял хейтеров и вызвал этим неоднозначную реакцию в сети. Также украинские звезды спели печальную песню о своих родных городах, которые оккупировала РФ и поделились воспоминаниями о своем детстве.

война
конфликт
отношения
актеры
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украинские звезды
родители
Россия

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