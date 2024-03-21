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Зірка "Ліги сміху" розповів про конфлікти з рідними через свою проукраїнську позицію

21 березня 2024 11:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зірка "Ліги сміху" розповів про конфлікти з рідними через свою проукраїнську позицію
Комік шоу "Ліги сміху" Іван Люленов. Фото: instagram.com/ivanliulenov/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український актор та комік шоу "Ліги сміху" Іван Люленов зізнався, що має напружені стосунки із родичами у Молдові. Вони не підтримують його проукраїнську позицію та порадили йому "мовчати, щоб не мати проблем".

Про це він розповів в інтерв'ю шоумену Славі Дьоміну.

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Комік зізнався, що родичі намагалися вплинути на його проукраїнську позицію через батьків. Вони неодноразово говорили їм про те, що через підтримку України в артиста можуть виникнути серйозні проблеми.

Актор додав, що на початку війни через його принципову позицію в нього були конфлікти із татом і мамою. Згодом їм все-таки вдалося налагодити стосунки.

"Моїм батькам казали: "Поспілкуйтеся з Ванею, що він там каже, хай помовчить трохи. Йому потрібні проблеми?" Так їм казали якісь тітки, родичі… Ми спочатку трохи конфліктували, коли почалася війна. Згодом я зрозумів, що так не потрібно, я не хочу з ними сваритися. Я все налагодив. Вони також зрозуміли мене й мою позицію. І намагаються не провокувати, щоб не було сварок", — поділився Люленов.

Комік також додав, що до війни кожен рік возив рідних на море в Одесу, а зараз батьки побоюються приїжджати в Україну через проросійське оточення.

Нагадаємо, ми раніше писали, що комік Євген Кошовий зі сцени "Кварталу 95" публічно висміяв хейтерів і викликав цим неоднозначну реакцію в мережі. Також українські зірки заспівали сумну пісню про свої рідні міста, які окупувала РФ, та поділилися спогадами про своє дитинство.

війна
конфлікт
відносини
актори
Ліга Сміху
українські зірки
батьки
Росія

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