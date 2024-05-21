Миша Коллинз прибыл в Киев.

Американский актер Миша Коллинз и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/misha/

Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз вернулся в Киев. Актер с украинскими корнями посетит регион и поможет собрать средства на разминирование территорий.

Об этом сообщает фандрейзинговая платформа UNITED 24.

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Голливудский актер, который поддержал Украину с первых дней полномасштабного вторжения и стал послом UNITED24, вернулся в столицу для того, чтобы привлечь внимание мира к разминированию украинских территорий.

Миша Коллинз в очередной раз признался, что восхищается и любит нашу страну.

Звезда сериала "Сверхъестественное" с утра 21 мая прибыл в Киев со своим помощником и успел посетить выставку разбитой российской техники. Его не испугали отключение света в столице и российские ракеты и шахеды.

Американский актер Миша Коллинз. Фото: instagram.com/misha/

"Доброе утро, Украина. Солнце только взошло, и я приехал сюда, в Киев. И я буду здесь исследовать регион и говорить о разминировании. И еще я просто хочу сказать, что люблю тебя, Украина, и очень благодарю тебя за то, что я вернулся. Это такая честь вернуться сюда", — сообщил актер.

Напомним, мы ранее писали, что звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам в войне с Россией. А также звезда сериала "Беверли-Гиллз" призвала помочь украинцам.