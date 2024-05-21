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Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз вернулся в Киев — что известно

21 мая 2024 12:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Миша Коллинз прибыл в Киев.
Американский актер Миша Коллинз и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/misha/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз вернулся в Киев. Актер с украинскими корнями посетит регион и поможет собрать средства на разминирование территорий.

Об этом сообщает фандрейзинговая платформа UNITED 24.

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Posted by UNITED24 (@u24.gov.ua)

Голливудский актер, который поддержал Украину с первых дней полномасштабного вторжения и стал послом UNITED24, вернулся в столицу для того, чтобы привлечь внимание мира к разминированию украинских территорий.

Миша Коллинз в очередной раз признался, что восхищается и любит нашу страну.

Звезда сериала "Сверхъестественное" с утра 21 мая прибыл в Киев со своим помощником и успел посетить выставку разбитой российской техники. Его не испугали отключение света в столице и российские ракеты и шахеды.

Миша Коллинз прибыл в Киев
Американский актер Миша Коллинз. Фото: instagram.com/misha/

"Доброе утро, Украина. Солнце только взошло, и я приехал сюда, в Киев. И я буду здесь исследовать регион и говорить о разминировании. И еще я просто хочу сказать, что люблю тебя, Украина, и очень благодарю тебя за то, что я вернулся. Это такая честь вернуться сюда", — сообщил актер.

Напомним, мы ранее писали, что звезда сериалов "Девушки Гилмор" и "Сверхъестественное" Джаред Падалеки выразил свою поддержку украинцам в войне с Россией. А также звезда сериала "Беверли-Гиллз" призвала помочь украинцам.

США
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Украина
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война в Украине
Миша Коллинз

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