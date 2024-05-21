Міша Коллінз прибув до Києва — фото

Американський актор Міша Коллінз та Президент України Володимир Зеленський. Фото: instagram.com/misha/

Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз повернувся до Києва. Актор з українським корінням відвідає регіон та допоможе зібрати кошти на розмінування територій.

Про це повідомляє фандрейзингова платформа UNITED 24.

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Голлівудський актор, який підтримав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення і став новим амбасадором UNITED24, повернувся до столиці для того, щоб привернути увагу світу до розмінування українських територій.

Міша Коллінз вкотре зізнався про те, що захоплюється та любить нашу країну.

Зірка серіалу "Надприродне" зранку, 21 травня, прибув до Києва зі своїм помічником та встиг відвідати виставку підбитої російської техніки. Його не злякали відключення світла у столиці та російські ракети й шахеди.

Американський актор Міша Коллінз. Фото: instagram.com/misha/

"Доброго ранку, Україно. Сонце тільки зійшло, і я приїхав сюди, до Києва. І я буду тут досліджувати регіон і говорити про розмінування. І ще я просто хочу сказати, що люблю тебе, Україно, і дуже дякую тобі за те, що я повернувся. Це така честь повернутися сюди", — повідомив актор.

Нагадаємо, ми раніше писали, що зірка серіалів "Дівчата Гілмор" і "Надприродне" Джаред Падалекі висловив свою підтримку українцям у війні з Росією. А також зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" закликала допомогти українцям.