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Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт топлесс снялась для модного глянца

9 мая 2024 10:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезда "Сумерки" Кристен Стюарт топлесс снялась для модного глянца
Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Кристен Стюарт позировала в откровенной фотосессии для журнала PORTER без бюстгальтера. Она стала звездой обложки нового номера издания.

Об этом пишет PORTER.

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Она подвергла критике Голливуд за то, что он почти не поддерживает женщин-режиссеров. Для фотосессии Кристен примерила множество ярких образов, демонстрируя свою стройную фигуру.

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER
Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER
Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER
Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER
Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER
Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER
Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER
Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER
Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER
Актриса Кристен Стюарт. Фото: PORTER

 

Кристен снова сыграет главную роль в вампирском триллере, она присоединится к Оскару Айзеку в новом фильме "Плоть богов". Актриса, сыгравшая Беллу Свон в пяти фильмах "Сумерки" 2008-2012 годов, и обладатель премии "Золотой глобус" 45-летний Айзек сыграют супружескую пару. Режиссером триллера станет Панос Косматос, снявший фильм ужасов "Мэнди" 2018 года.

Фильм "Плоть богов" написан сценаристом Эндрю Кевином Уокером. По словам продюсеров, история рассказывает о паре, Рауле (Айзеке) и Алексе (Стюарт), которые "пересекаются с таинственной и загадочной женщиной и ее отчаянными вечеринками, Рауль и Алекс соблазняются в гламурный, сюрреалистический мир гедонизма".

Еще в январе Кристен рассказала, что теперь она признает "странность" франшизы "Сумерки", и выразила свое пренебрежение к съемкам "Ангелов Чарли".

Напомним, Кристен Стюарт шокировала нарядом на кинособытии. А также мы писали, как Кристен Стюарт примерила образ куртизанки.

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