Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт топлес знялась для модного глянцю

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

Акторка Крістен Стюарт позувала в відвертій фотосесії для журналу PORTER без бюстгальтера. Вона стала зіркою обкладинки свіжого номера видання.

Про це пише PORTER.

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Вона розкритикувала Голлівуд за те, що він майже не підтримує жінок-режисерів. Для фотосесії Крістен приміряла багато яскравих образів, демонструючи свою струнку фігуру.

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

Крістен знову зіграє головну роль у вампірському трилері, вона приєднається до Оскара Айзека в новому фільмі "Плоть богів". Акторка, яка зіграла Беллу Свон у п’яти фільмах "Сутінки" 2008-2012 років, і володар премії "Золотий глобус" 45-річний Айзек зіграють подружню пару. Режисером трилера стане Панос Косматос, який зняв фільм жахів "Менді" 2018 року.

Фільм "Плоть богів" написаний сценаристом Ендрю Кевіном Вокером. За словами продюсерів, історія розповідає про пару, Рауля (Айзек) і Алекс (Стюарт), які "перетинаються з таємничою та загадковою жінкою та її запеклими вечірками, Рауль і Алекс спокушаються в гламурний, сюрреалістичний світ гедонізму".

Ще в січні Крістен розповіла, що тепер вона визнає "дивність" франшизі "Сутінки", і висловила свою зневагу до зйомок "Ангелів Чарлі".

Нагадаємо, Крістен Стюарт шокувала вбранням на кіноподії. А також ми писали, як Крістен Стюарт приміряла образ куртизанки.