Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт топлес знялась для модного глянцю arrow

Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт топлес знялась для модного глянцю

9 травня 2024 10:00
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт топлес знялась для модного глянцю
Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Крістен Стюарт позувала в відвертій фотосесії для журналу PORTER без бюстгальтера. Вона стала зіркою обкладинки свіжого номера видання.

Про це пише PORTER.

Читайте також:

Зірка "Сутінків" знялась у провокативній фотосесії

Вона розкритикувала Голлівуд за те, що він майже не підтримує жінок-режисерів. Для фотосесії Крістен приміряла багато яскравих образів, демонструючи свою струнку фігуру.

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER
Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER
Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER
Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER
Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER
Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER
Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER
Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER
Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER
Акторка Крістен Стюарт. Фото: PORTER

 

Крістен знову зіграє головну роль у вампірському трилері, вона приєднається до Оскара Айзека в новому фільмі "Плоть богів". Акторка, яка зіграла Беллу Свон у п’яти фільмах "Сутінки" 2008-2012 років, і володар премії "Золотий глобус" 45-річний Айзек зіграють подружню пару. Режисером трилера стане Панос Косматос, який зняв фільм жахів "Менді" 2018 року.

Фільм "Плоть богів" написаний сценаристом Ендрю Кевіном Вокером. За словами продюсерів, історія розповідає про пару, Рауля (Айзек) і Алекс (Стюарт), які "перетинаються з таємничою та загадковою жінкою та її запеклими вечірками, Рауль і Алекс спокушаються в гламурний, сюрреалістичний світ гедонізму".

Ще в січні Крістен розповіла, що тепер вона визнає "дивність" франшизі "Сутінки", і висловила свою зневагу до зйомок "Ангелів Чарлі".

Нагадаємо, Крістен Стюарт шокувала вбранням на кіноподії. А також ми писали, як Крістен Стюарт приміряла образ куртизанки.

фото
Крістен Стюарт
закордонні зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку