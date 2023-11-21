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Звезда "Танцюють всі" Денисова, работавшая в Москве, засветила свое местонахождение

21 ноября 2023 10:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Звезда "Танцуют все" Денисова, работавшая в Москве, зажгла свое местонахождение
Танцовщица Татьяна Денисова. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Танцовщица Татьяна Денисова, известная участием в проекте "Танцюють всі" на СТБ, удивила украинцев, когда после полномасштабного вторжения появилась на российском телевидении. Хореограф исчезла из медиа, но недавно у журналистов появилось предположение, где она находится.

Об этом пишет Obozrevatel.

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В 2021 году Денисова вернулась на украинское телевидение как судья нового танцевального проекта. Именно поэтому полномасштабное вторжение танцовщица встретила в Киеве. Потом Татьяна Денисова вернулась в Москву и продолжила работать на канале ТНТ.

 

Танцовщица Татьяна Денисова заинтриговала локацией. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/
Танцовщица Татьяна Денисова заинтриговала локацией. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/

 

Танцовщица Татьяна Денисова заинтриговала локацией. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/
Танцовщица Татьяна Денисова заинтриговала локацией. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/

Сейчас Денисова исчезла из инфопространства. Но 15 ноября звезда разместила фото, на котором показала вид из своего окна. Журналисты с помощью функции Google-поиска по изображению установили, что пейзажи со старостей Денисовой — Висбаден — столица федеральной земли Гессен на западе Германии.

 

Геолокация Денисовой. Фото: Обозреватель
Геолокация Денисовой. Фото: Obozrevatel

В этой стране танцовщица жила и работала много лет с 2004-го. В Германии хореограф руководила коллективом JB ballet, в состав которого входили только украинцы.

А Instagram артистки, в графе "Информация об учетной записи" пишется, что последний раз владелец профиля находился в Турции.

Денисова родилась в Калининградской области, однако с двух лет жила в Севастополе, высшее образование получала в Киеве и успешную карьеру построила именно в Украине. Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Денисова уехала в Германию. Помогал ей в этом коллега Макс Чмерковский.

Напомним, в России объявили в розыск украинскую певицу Джамалу.

Ранее актрису, назвавшую свою жизнь в РФ адом, признали "иноагентом".

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