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Зірка "Танцюють всі" Денисова, яка працювала у Москві, засвітила своє місцеперебування

21 листопада 2023 10:17
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Зірка "Танцюють всі" Денисова, яка працювала у Москві, засвітила своє місцеперебування
Танцівниця Тетяна Денисова. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Танцівниця Тетяна Денисова, відома участю у проєкті "Танцюють всі" на СТБ, здивувала українців, коли після повномасштабного вторгнення з’явилася на російському телебаченні. Хореографиня зникла з медіа, але нещодавно у журналістів з'явились припущення, де вона перебуває.

Про це пише Obozrevatel.

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В 2021-му Денисова повернулася на українське телебачення як суддя нового танцювального проєкту. Саме тому повномасштабне вторгнення танцівниця зустріла в Києві. Потім Тетяна Денисова повернулася до Москви та продовжила праюцвати на каналі ТНТ.

 

Танцівниця Тетяна Денисова заінтригувала локацією. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/
Танцівниця Тетяна Денисова заінтригувала локацією. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/

 

Танцівниця Тетяна Денисова заінтригувала локацією. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/
Танцівниця Тетяна Денисова заінтригувала локацією. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/

Зараз Денисова зникла з інфопростору. Але 15 листопада зірка розмістила фото, на якому показала вид зі свого вікна. Журналісти за допомогою функції Google-пошуку за зображенням встановили, що пейзажі зі сторіс Денисової — це Вісбаден — столиця федеральної землі Гессен на заході Німеччини.

 

Геолокація Денисової. Фото: Obozrevatel 
Геолокація Денисової. Фото: Obozrevatel 

У цій країні танцівниця жила і працювала багато років з 2004-го. У Німеччині хореограф керувала колективом JB ballet, до складу якого входили лише українці.

А Instagram артистки, в графі "Інформація про обліковий запис" стверджує, що востаннє власник профілю перебував у Туреччині.

Денисова народилася в Калінінградській області, проте з двох років жила в Севастополі, вищу освіту здобувала в Києві та й успішну карʼєру побудувала саме в Україні. Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Денисова поїхала до Німеччини. Допомагав їй у цьому колега Макс Чмерковський.

Нагадаємо, у Росії оголосили в розшук українську співачку Джамалу.

Раніше акторку, яка назвала своє життя у РФ пеклом, визнали "іноагентом".

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