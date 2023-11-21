Зірка "Танцюють всі" Денисова, яка працювала у Москві, засвітила своє місцеперебування

Танцівниця Тетяна Денисова. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/

Танцівниця Тетяна Денисова, відома участю у проєкті "Танцюють всі" на СТБ, здивувала українців, коли після повномасштабного вторгнення з’явилася на російському телебаченні. Хореографиня зникла з медіа, але нещодавно у журналістів з'явились припущення, де вона перебуває.

Про це пише Obozrevatel.

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В 2021-му Денисова повернулася на українське телебачення як суддя нового танцювального проєкту. Саме тому повномасштабне вторгнення танцівниця зустріла в Києві. Потім Тетяна Денисова повернулася до Москви та продовжила праюцвати на каналі ТНТ.

Танцівниця Тетяна Денисова заінтригувала локацією. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/

Танцівниця Тетяна Денисова заінтригувала локацією. Фото: instagram.com/tatyanadenysova/

Зараз Денисова зникла з інфопростору. Але 15 листопада зірка розмістила фото, на якому показала вид зі свого вікна. Журналісти за допомогою функції Google-пошуку за зображенням встановили, що пейзажі зі сторіс Денисової — це Вісбаден — столиця федеральної землі Гессен на заході Німеччини.

Геолокація Денисової. Фото: Obozrevatel

У цій країні танцівниця жила і працювала багато років з 2004-го. У Німеччині хореограф керувала колективом JB ballet, до складу якого входили лише українці.

А Instagram артистки, в графі "Інформація про обліковий запис" стверджує, що востаннє власник профілю перебував у Туреччині.

Денисова народилася в Калінінградській області, проте з двох років жила в Севастополі, вищу освіту здобувала в Києві та й успішну карʼєру побудувала саме в Україні. Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Денисова поїхала до Німеччини. Допомагав їй у цьому колега Макс Чмерковський.

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