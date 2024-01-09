Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Великолепного века" организовала день рождения дочери в стиле русского мультфильма arrow

Звезда "Великолепного века" организовала день рождения дочери в стиле русского мультфильма

9 января 2024 15:48
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Звезда "Великолепного века" организовала день рождения дочери в стиле русского мультфильма
Актриса Мерьем Узерли в образе русской Маши. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Звезда "Великолепного века", турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли на днях отпраздновала 3-летие своей дочери Лили. Ее праздник знаменитость устроила в стиле российского мультика "Маша и Медведь", из-за чего нарвалась на хейт со стороны украинцев.

Фото с тематической вечеринки опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Украинцы разочаровались в Хюррем

Мерьем Узерли, наиболее известная ролью Хюррем Султан в популярном турецком сериале "Великолепный век", воспитывает двух дочерей. Младшей на днях исполнилось 3 года.

 

Актриса устроила дочери вечеринку в стиле русского мультика "Маша и Медведь", пропагандирующего русскую культуру и традиции.

 

Вечеринка в стиле "Маша и Медведь". Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Сама Мерьем оделась в костюм Маши. Российские подписчики звезды писали, что актриса похожа на взрослую Машу, и благодарили за то, что она интересуется российской культурой.

 

Вечеринка в стиле "Маша и Медведь". Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Украинские подписчики разочаровались в Узерли и захейтили ее.

 

Скриншот комментариев с instagram.com/meryemuzerlimerye
Скриншот комментариев с instagram.com/meryemuzerlimerye
Скриншот комментариев с instagram.com/meryemuzerlimerye

"Россия — это убийца! Эти фотографии самое большое разочарование".

"Ты не понимаешь, что ты натворила. Ты просто убила любовь миллионов украинских поклонников".

"Ужас. Хорошо ей, когда ее дети не сидят в подвале, скрываясь от обстрела российских ракет..."

"Мультфильмы, музыка, культура, государственная политика россии  все это топится в крови мирных украинцев, поэтому быть мамой и праздновать в таких костюмах нехорошо! Даже на Рождество в Украине от российских ракет гибли дети".

"Как не стыдно ей выставлять фотографии в поддержку страны-террориста России! Как не жалко ей детей погибших от ракет! Это ей заплатили а она сделала! Все они продажны! И это не тематика, она может показывать своему ребенку это дома! А это называется пропаганда насилия и убийств, геноцид украинского народа! Забанить коварную ведьму! И пусть дальше поддерживает Россию! Бесстыдное создание!" — пишут комментаторы.

Однако некоторые поклонники в комментариях объясняли, что такая любовь к мультику может быть вовсе не из-за привязанности к русской культуре, а потому что в Турции мультфильм "Маша и Медведь" очень популярен. Там даже есть тематический парк в стиле этого мультика.

 

Дочь Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Сама Мэрьем Узерли на хейт в ее сторону пока никак не отреагировала.

Напомним, звезда сериала "Великолепный век" снялась для российского глянца.

Мы также писали, что звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли к пластике: как выглядела раньше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме