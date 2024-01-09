Звезда "Великолепного века" организовала день рождения дочери в стиле русского мультфильма

Актриса Мерьем Узерли в образе русской Маши. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Звезда "Великолепного века", турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли на днях отпраздновала 3-летие своей дочери Лили. Ее праздник знаменитость устроила в стиле российского мультика "Маша и Медведь", из-за чего нарвалась на хейт со стороны украинцев.

Фото с тематической вечеринки опубликовала в Instagram.

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Мерьем Узерли, наиболее известная ролью Хюррем Султан в популярном турецком сериале "Великолепный век", воспитывает двух дочерей. Младшей на днях исполнилось 3 года.

Актриса устроила дочери вечеринку в стиле русского мультика "Маша и Медведь", пропагандирующего русскую культуру и традиции.

Вечеринка в стиле "Маша и Медведь". Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Сама Мерьем оделась в костюм Маши. Российские подписчики звезды писали, что актриса похожа на взрослую Машу, и благодарили за то, что она интересуется российской культурой.

Вечеринка в стиле "Маша и Медведь". Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Украинские подписчики разочаровались в Узерли и захейтили ее.

Скриншот комментариев с instagram.com/meryemuzerlimerye

Скриншот комментариев с instagram.com/meryemuzerlimerye

Скриншот комментариев с instagram.com/meryemuzerlimerye

"Россия — это убийца! Эти фотографии самое большое разочарование".

"Ты не понимаешь, что ты натворила. Ты просто убила любовь миллионов украинских поклонников".

"Ужас. Хорошо ей, когда ее дети не сидят в подвале, скрываясь от обстрела российских ракет..."

"Мультфильмы, музыка, культура, государственная политика россии — все это топится в крови мирных украинцев, поэтому быть мамой и праздновать в таких костюмах нехорошо! Даже на Рождество в Украине от российских ракет гибли дети".

"Как не стыдно ей выставлять фотографии в поддержку страны-террориста России! Как не жалко ей детей погибших от ракет! Это ей заплатили а она сделала! Все они продажны! И это не тематика, она может показывать своему ребенку это дома! А это называется пропаганда насилия и убийств, геноцид украинского народа! Забанить коварную ведьму! И пусть дальше поддерживает Россию! Бесстыдное создание!" — пишут комментаторы.

Однако некоторые поклонники в комментариях объясняли, что такая любовь к мультику может быть вовсе не из-за привязанности к русской культуре, а потому что в Турции мультфильм "Маша и Медведь" очень популярен. Там даже есть тематический парк в стиле этого мультика.

Дочь Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Сама Мэрьем Узерли на хейт в ее сторону пока никак не отреагировала.

Напомним, звезда сериала "Великолепный век" снялась для российского глянца.

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