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Зірка "Величного століття" організувала день народження доньки у стилі російського мультфільму

9 січня 2024 15:48
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Зірка "Величного століття" організувала день народження доньки у стилі російського мультфільму
Акторка Мер'єм Узерлі в образі російської Маші. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Зірка "Величного століття", турецько-німецька акторка Мер'єм Узерлі днями відсвяткувала 3-річчя своєї доньки Лілі. Її свято знаменитість влаштувала у стилі російського мультика "Маша і Ведмідь" через що нарвалася на хейт з боку українців. 

Фото з тематичної вечірки опублікувала в Instagram

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Мер'єм Узерлі, найбільш відома роллю Хюррем Султан у популярному турецькому серіалі "Величне століття", виховує двох доньок. Меншій днями виповнилося 3 роки. 

 

Акторка влаштувала донці вечірку у стилі російського мультика "Маша і Ведмідь", який пропагує російську культуру і традиції.

 

Вечірка у стилі "Маша і Ведмідь". Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Сама Мер'єм вбралася у костюм Маші. Російські підписники зірки писали, що акторка схожа на дорослу Машу і дякували за те, що вона цікавиться російською культурою. 

 

Вечірка у стилі "Маша і Ведмідь". Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Українські ж підписники розчарувалися в Узерлі і захейтили її. 

 

Скриншот коментарів з instagram.com/meryemuzerlimerye
Скриншот коментарів з instagram.com/meryemuzerlimerye
Скриншот коментарів з instagram.com/meryemuzerlimerye

"Росія це вбивця! Ці світлини найбільше розчарування".

"Ти не розумієш, що ти накоїла. Ти просто вбила любов мільйонів українських шанувальників".

"Жах. Добре їй коли її діти не сидять в підвалі ховаючись від обстрілу російських ракет..."

"Мультфільми, музика, культура, державна політика росії — все це топиться в крові мирних українців, тому бути мамою і святкувати в таких костюмах недобре! Навіть на Різдво в Україні від російських ракет гинули діти".

"То не соромно їй виставляти світлини в підтримку країни терориста Рашки! То не шкода їй дітей які загинули від ракет! То їй заплатили а вона зробила! Всі вони продажні! І це не тематика, вона може показувати своїй дитині це вдома! А це зветься пропаганда насилля і вбивств, геноцид українського народу! Забанити підступну відьму! І хай далі підтримує Росію! Безсоромне створіння!" — пишуть коментатори. 

Проте дехто з прихильників у кометарях пояснював, що така любов до мультика може бути зовсім не через прихильність до російської культури, а тому що у Туреччині мультфільм "Маша і Ведмідь" дуже популярний. Там навіть є тематичний парк у стилі цього мультика.

 

Донька Мер'єм Узерлі. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Сама Мер'єм Узерлі на хейт у її бік поки що ніяк не відреагувала. 

Нагадаємо, зірка серіалу "Величне століття" знялася для російського глянцю. 

Ми також писали, що зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі до пластики: як виглядала раніше. 

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