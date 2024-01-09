Зірка "Величного століття" організувала день народження доньки у стилі російського мультфільму

Акторка Мер'єм Узерлі в образі російської Маші. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Зірка "Величного століття", турецько-німецька акторка Мер'єм Узерлі днями відсвяткувала 3-річчя своєї доньки Лілі. Її свято знаменитість влаштувала у стилі російського мультика "Маша і Ведмідь" через що нарвалася на хейт з боку українців.

Фото з тематичної вечірки опублікувала в Instagram.

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Мер'єм Узерлі, найбільш відома роллю Хюррем Султан у популярному турецькому серіалі "Величне століття", виховує двох доньок. Меншій днями виповнилося 3 роки.

Акторка влаштувала донці вечірку у стилі російського мультика "Маша і Ведмідь", який пропагує російську культуру і традиції.

Вечірка у стилі "Маша і Ведмідь". Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Сама Мер'єм вбралася у костюм Маші. Російські підписники зірки писали, що акторка схожа на дорослу Машу і дякували за те, що вона цікавиться російською культурою.

Вечірка у стилі "Маша і Ведмідь". Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Українські ж підписники розчарувалися в Узерлі і захейтили її.

Скриншот коментарів з instagram.com/meryemuzerlimerye

Скриншот коментарів з instagram.com/meryemuzerlimerye

Скриншот коментарів з instagram.com/meryemuzerlimerye

"Росія це вбивця! Ці світлини найбільше розчарування".

"Ти не розумієш, що ти накоїла. Ти просто вбила любов мільйонів українських шанувальників".

"Жах. Добре їй коли її діти не сидять в підвалі ховаючись від обстрілу російських ракет..."

"Мультфільми, музика, культура, державна політика росії — все це топиться в крові мирних українців, тому бути мамою і святкувати в таких костюмах недобре! Навіть на Різдво в Україні від російських ракет гинули діти".

"То не соромно їй виставляти світлини в підтримку країни терориста Рашки! То не шкода їй дітей які загинули від ракет! То їй заплатили а вона зробила! Всі вони продажні! І це не тематика, вона може показувати своїй дитині це вдома! А це зветься пропаганда насилля і вбивств, геноцид українського народу! Забанити підступну відьму! І хай далі підтримує Росію! Безсоромне створіння!" — пишуть коментатори.

Проте дехто з прихильників у кометарях пояснював, що така любов до мультика може бути зовсім не через прихильність до російської культури, а тому що у Туреччині мультфільм "Маша і Ведмідь" дуже популярний. Там навіть є тематичний парк у стилі цього мультика.

Донька Мер'єм Узерлі. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Сама Мер'єм Узерлі на хейт у її бік поки що ніяк не відреагувала.

Нагадаємо, зірка серіалу "Величне століття" знялася для російського глянцю.

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