Актриса Женского Квартала Алина Блажкевич ждет ребенка — фото

Актрисы "Женского Квартала" на сцене. Фото: 1+1

Молодая украинская актриса и звезда "Женского Квартала", участница команды "Трио "Разные" и ведущий" на "Лиге смеха" Алина Блажкевич сообщила неожиданную новость. Женщина рассказала о том, что она ждет ребенка, и показала милую фотографию, где можно заметить ее живот.

Соответствующей публикацией Алина Блажкевич поделилась на своей странице в Instagram.

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Алина Блажкевич беременна

Украинская телезвезда поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Оказывается, Алина Блажкевич ждет ребенка, который будет у нее первым. Пока неизвестно, кто будет у Алины — мальчик или девочка, ведь срок, судя по снимкам, достаточно маленький для определения пола.

Звезда "Женского Квартала" показала фотографии, где ее можно увидеть с животом. На фотографиях участница группы "Трио "Разные" и ведущий" Алина Блажкевич предстала в черной кофте с длинными рукавами и короткой юбке в горошек.

"Всем привет, кто давно не видел меня вживую. У меня маленькие новости. Я беременна. С надеждой, что скоро наша семья станет немного больше и шумнее. С надеждой, что все будет хорошо. С надеждой, что токсикоз не вернется. Такие у меня дела", — написала звезда "Женского Квартала" Алина Блажкевич.

Звезда "Женского Квартала" Алина Блажкевич беременна. Фото: скриншот из Instagram

Реакция поклонников на беременность Алины Блажкевич

Узнав эту новость, подписчики украинской актрисы сразу же начали поздравлять ее. Люди в комментариях стали писать комплименты в адрес актрисы и желать всего наилучшего.

Поздравляю. Желаю благополучной беременности, крепкого здоровья, положительных эмоций, добрых слов поддержки, искренней любви и мира

Легких родов, здоровья маме и малыша под мирным небом

Счастья семье и приятного ожидания

Алиночка, так красиво и так радостно… Поздравляю и желаю вашей семье счастья

Поздравляю, Алинчик. Всего самого лучшего. Искренне радуюсь за тебя, ты молодчинка. Это прекрасная новость

Комментарий со страницы Алины Блажкевич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Алины Блажкевич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Алины Блажкевич. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о личной жизни Алины Блажкевич

В 2019 году прямо во время проекта "Лига смеха" Алине Блажкевич сделали предложение. Известно, что именно в этом шоу Алина и познакомилась со своим мужем Романом, поэтому место он выбрал не случайно. Венчание состоялось в следующем году в Херсоне, а празднование было только в кругу самых близких людей.

Свадьбу влюбленные устроили на крыше одного из заведений Киева, а сама Алина заявила, что все прошло так, как они планировали.

Актриса Алина Блажкевич со своим мужем Романом на свадьбе. Фото: Instagram Алины Блажкевич

Алина Блажкевич со своим супругом Романом и родными людьми. Фото: Instagram Алины Блажкевич

Свадьба Алины и Романа Блажкевича на крыше киевского заведения. Фото: Instagram Алины Блажкевич

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