Акторка Жіночого Кварталу Аліна Блажкевич чекає на дитину — фото

Акторки "Жіночого Кварталу" на сцені. Фото: 1+1

Молода українська акторка та зірка "Жіночого Кварталу", учасниця команди "Тріо "Різні" та ведучий" на "Лізі сміху" Аліна Блажкевич повідомила неочікувану новину. Жінка розповіла про те, що вона чекає на дитину, і показала милу фотографію, де можна помітити її живіт.

Відповідною публікацією Аліна Блажкевич поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Аліна Блажкевич при надії

Українська телезірка поділилася радісною новиною зі своїми підписниками. Виявляється, Аліна Блажкевич чекає на дитину, яка буде у неї першою. Поки що невідомо, хто буде в Аліни — хлопчик чи дівчинка, адже термін, судячи зі знімків, досить маленький ще для визначення статі.

Зірка "Жіночого Кварталу" показала фотографії, де її можна побачити з животом. На світлинах учасниця гурту "Тріо "Різні" та ведучий" Аліна Блажкевич постала у чорній кофті з довгими рукавами і короткій спідниці в горошок.

"Всім привіт, хто давно не бачив мене вживу. В мене маленькі новини. Я "при надії". При надії, що скоро наша сім’я стане трошки більшою та шумнішою. При надії, що все буде добре. При надії, що токсикоз не повернеться. Отакі у мене справи", — написала зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич.

Зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич при надії. Фото: скриншот з Instagram

Реакція шанувальників на вагітність Аліни Блажкевич

Дізнавшись про цю новину, підписники української акторки одразу ж почали вітати її. Люди в коментарях стали писати компліменти на адресу акторки і бажати всього найкращого.

Вітаю. Бажаю благополучної вагітності, міцного здоров’я, позитивних емоцій, добрих слів підтримки, щирої любові і миру

Легких пологів, здоров’я мамі та малючку під мирним небом

Щастя родині і приємного очікування

Аліночка, так гарно і так радісно… Вітаю і бажаю вашій сім’ї щастя

Вітаю, Алінчик. Всього самого найкращого. Щиро радію за тебе, ти молодчинка. Це прекрасна новина

Коментар зі сторінки Аліни Блажкевич. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Аліни Блажкевич. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Аліни Блажкевич. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про особисте життя Аліни Блажкевич

У 2019 році просто під час проєкту "Ліга сміху" Аліні Блажкевич зробили пропозицію. Відомо, що саме у цьому шоу Аліна і познайомилася зі своїм чоловіком Романом, тому місце він обрав не випадково. Вінчання відбулося наступного року в Херсоні, а святкування було лише у колі найближчих людей.

Весілля закохані влаштували на даху одного із закладів Києва, а сама Аліна заявила, що все пройшло так, як вони планували.

Акторка Аліна Блажкевич зі своїм чоловіком Романом на весіллі. Фото: Instagram Аліни Блажкевич

Аліна Блажкевич зі своїм чоловіком Романом і рідними людьми. Фото: Instagram Аліни Блажкевич

Весілля Аліни і Романа Блажкевич на даху київського закладу. Фото: Instagram Аліни Блажкевич

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