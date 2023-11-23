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Зірка "Жіночого Кварталу" вагітна первістком — фото

23 листопада 2023 16:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Акторка Жіночого Кварталу Аліна Блажкевич чекає на дитину — фото
Акторки "Жіночого Кварталу" на сцені. Фото: 1+1
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська акторка та зірка "Жіночого Кварталу", учасниця команди "Тріо "Різні" та ведучий" на "Лізі сміху" Аліна Блажкевич повідомила неочікувану новину. Жінка розповіла про те, що вона чекає на дитину, і показала милу фотографію, де можна помітити її живіт.

Відповідною публікацією Аліна Блажкевич поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Аліна Блажкевич при надії

Українська телезірка поділилася радісною новиною зі своїми підписниками. Виявляється, Аліна Блажкевич чекає на дитину, яка буде у неї першою. Поки що невідомо, хто буде в Аліни — хлопчик чи дівчинка, адже термін, судячи зі знімків, досить маленький ще для визначення статі.

Зірка "Жіночого Кварталу" показала фотографії, де її можна побачити з животом. На світлинах учасниця гурту "Тріо "Різні" та ведучий" Аліна Блажкевич постала у чорній кофті з довгими рукавами і короткій спідниці в горошок. 

"Всім привіт, хто давно не бачив мене вживу. В мене маленькі новини. Я "при надії". При надії, що скоро наша сім’я стане трошки більшою та шумнішою. При надії, що все буде добре. При надії, що токсикоз не повернеться. Отакі у мене справи", — написала зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич.

Публікація зі сторінки Аліни Блажкевич
Зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич при надії. Фото: скриншот з Instagram

Реакція шанувальників на вагітність Аліни Блажкевич

Дізнавшись про цю новину, підписники української акторки одразу ж почали вітати її. Люди в коментарях стали писати компліменти на адресу акторки і бажати всього найкращого.

  • Вітаю. Бажаю благополучної вагітності, міцного здоров’я, позитивних емоцій, добрих слів підтримки, щирої любові і миру
  • Легких пологів, здоров’я мамі та малючку під мирним небом
  • Щастя родині і приємного очікування
  • Аліночка, так гарно і так радісно… Вітаю і бажаю вашій сім’ї  щастя
  • Вітаю, Алінчик. Всього самого найкращого. Щиро радію за тебе, ти молодчинка. Це прекрасна новина
Коментар зі сторінки Аліни Блажкевич
Коментар зі сторінки Аліни Блажкевич. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Аліни Блажкевич
Коментарі зі сторінки Аліни Блажкевич. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Аліни Блажкевич
Коментар зі сторінки Аліни Блажкевич. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про особисте життя Аліни Блажкевич

У 2019 році просто під час проєкту "Ліга сміху" Аліні Блажкевич зробили пропозицію. Відомо, що саме у цьому шоу Аліна і познайомилася зі своїм чоловіком Романом, тому місце він обрав не випадково. Вінчання відбулося наступного року в Херсоні, а святкування було лише у колі найближчих людей.

Весілля закохані влаштували на даху одного із закладів Києва, а сама Аліна заявила, що все пройшло так, як вони планували.

Алина Блажкевич со своим мужем Романом
Акторка Аліна Блажкевич зі своїм чоловіком Романом на весіллі. Фото: Instagram Аліни Блажкевич
Алина Блажкевич со своим мужем Романом и родными людьми
Аліна Блажкевич зі своїм чоловіком Романом і рідними людьми. Фото: Instagram Аліни Блажкевич
Свадьба Алины и Романа Блажкевич
Весілля Аліни і Романа Блажкевич на даху київського закладу. Фото: Instagram Аліни Блажкевич 

Нагадаємо, ми писали про те, що зірка "Жіночого Кварталу" Олександра Машлятіна мало не втратила близьку людину. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка з "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна показала молоду красуню поруч. 

Також ми повідомляли про те, що акторка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець висловилася про українських зірок.

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