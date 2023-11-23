Акторка Жіночого Кварталу Аліна Блажкевич чекає на дитину — фото

Зірка "Жіночого Кварталу" вагітна первістком — фото
Молода українська акторка та зірка "Жіночого Кварталу", учасниця команди "Тріо "Різні" та ведучий" на "Лізі сміху" Аліна Блажкевич повідомила неочікувану новину. Жінка розповіла про те, що вона чекає на дитину, і показала милу фотографію, де можна помітити її живіт.
Відповідною публікацією Аліна Блажкевич поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Аліна Блажкевич при надії
Українська телезірка поділилася радісною новиною зі своїми підписниками. Виявляється, Аліна Блажкевич чекає на дитину, яка буде у неї першою. Поки що невідомо, хто буде в Аліни — хлопчик чи дівчинка, адже термін, судячи зі знімків, досить маленький ще для визначення статі.
Зірка "Жіночого Кварталу" показала фотографії, де її можна побачити з животом. На світлинах учасниця гурту "Тріо "Різні" та ведучий" Аліна Блажкевич постала у чорній кофті з довгими рукавами і короткій спідниці в горошок.
"Всім привіт, хто давно не бачив мене вживу. В мене маленькі новини. Я "при надії". При надії, що скоро наша сім’я стане трошки більшою та шумнішою. При надії, що все буде добре. При надії, що токсикоз не повернеться. Отакі у мене справи", — написала зірка "Жіночого Кварталу" Аліна Блажкевич.
Реакція шанувальників на вагітність Аліни Блажкевич
Дізнавшись про цю новину, підписники української акторки одразу ж почали вітати її. Люди в коментарях стали писати компліменти на адресу акторки і бажати всього найкращого.
- Вітаю. Бажаю благополучної вагітності, міцного здоров’я, позитивних емоцій, добрих слів підтримки, щирої любові і миру
- Легких пологів, здоров’я мамі та малючку під мирним небом
- Щастя родині і приємного очікування
- Аліночка, так гарно і так радісно… Вітаю і бажаю вашій сім’ї щастя
- Вітаю, Алінчик. Всього самого найкращого. Щиро радію за тебе, ти молодчинка. Це прекрасна новина
Що відомо про особисте життя Аліни Блажкевич
У 2019 році просто під час проєкту "Ліга сміху" Аліні Блажкевич зробили пропозицію. Відомо, що саме у цьому шоу Аліна і познайомилася зі своїм чоловіком Романом, тому місце він обрав не випадково. Вінчання відбулося наступного року в Херсоні, а святкування було лише у колі найближчих людей.
Весілля закохані влаштували на даху одного із закладів Києва, а сама Аліна заявила, що все пройшло так, як вони планували.
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