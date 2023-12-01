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Звезда "Женского квартала" Вова Шумко рассказал о своих комплексах

1 декабря 2023 12:45
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Актер Женского Квартала Владимир Шумко рассказал о своих комплексах — были сомнения
Актер и ведущий Владимир Шумко на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский актер, ведущий и сценарист, звезда Improv Live Show и участник "Женского квартала" Владимир Шумко дал откровенное интервью Славе Демину. Юморист рассказал о том, какие у него были комплексы, и признался, почему часто сомневался в себе.

Об этом Владимир Шумко рассказал Славе Демину на его канале в YouTube.

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Владимир Шумко о своих комплексах

Украинский юморист и звезда Improv Live Show рассказал о том, как он выходил на сцену и как его начинали любить люди. Он отметил, что в разных ситуациях он пытался все перевести в шутку, а на самом деле ему кажется, что он очень грустный человек.

"Возможно, это была защита от буллинга. Когда я выходил на сцену, и люди меня начинали любить, возможно те, кто до меня докапывался постоянно, я думаю, что это меняло их взгляд. Наверное и юмор сформировался, как защитная реакция, поэтому что я всегда что-то хотел перевести в шутку. Мне кажется, я очень грустный человек. Все зависит от атмосферы, от человека и людей, которые рядом со мной", — отметил Владимир Шумко.

Владимир Шумко на интервью у Славы Демина
Актер Владимир Шумко на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Известный 36-летний актер признался, что он довольно долго находился в состоянии депрессии и сомневался, правильно ли он все делает в жизни. Впрочем, он добавил, что сейчас ему стало гораздо легче, ведь он очень хорошо поработал над собой.

"Я очень копаюсь в себе, думаю. Недавно как-то вышел из этих рамок, это было какое-то депрессивное состояние, в котором я копался очень долго, сомневался, занимаюсь ли тем, зачем я этим занимаюсь. Но сейчас стало легче, я над собой поработал", — также добавил украинский юморист.

Что известно о Владимире Шумко

Владимир Шумко является украинским актером, телеведущим, юмористом и сценаристом. Родился он в 1987 году в городе Умань Черкасской области, а в 2004 году поступил в государственный аграрный университет, где начал играть в КВН.

После окончания университета Владимир несколько лет был ведущим на свадьбах, а затем попал в театральную студию "Черный квадрат", где и научился импровизировать. С 2019 года Владимир Шумко является звездой Improv Live Show и "Женского квартала".

Владимир Шумко в Improv Live Show
Юморист Владимир Шумко в Improv Live Show. Фото: скриншот с YouTube
Владимир Шумко в "Женском квартале"
Владимир Шумко в "Женском квартале". Фото: скриншот с YouTube

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