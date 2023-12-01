Актор Жіночого Кварталу Володимир Шумко розповів про свої комплекси — були сумніви

Актор і ведучий Володимир Шумко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український актор, ведучий і сценарист, зірка Improv Live Show і учасник "Жіночого кварталу" Володимир Шумко дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Гуморист розповів про те, які в нього були комплекси, і зізнався, чому часто в собі сумнівався в собі.

Про це Володимир Шумко розповів Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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Володимир Шумко про свої комплекси

Український гуморист і зірка Improv Live Show розповів про те, як він виходив на сцену, і як його починали любити люди. Він зазначив, що у різних ситуаціях він намагався все перевести у жарт, а насправді йому здається, що він є дуже сумною людиною.

"Можливо, це був захист від булінгу. Коли я виходив на сцену, і люди мене починали любити, то можливо ті, хто до мене докопувався постійно, я думаю, що це змінювало їхній погляд. Напевно і гумор сформувався, як захисна реакція, тому що я завжди щось хотів перевести у жарт. Мені здається, я дуже сумна людина. Все залежить від атмосфери, від людини і людей, які поруч зі мною", — зазначив Володимир Шумко.

Актор Володимир Шумко на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Відомий 36-річний актор зізнався, що він досить тривалий час перебував у стані депресії і сумнівався, чи правильно він все робить у житті. Втім, він додав, що зараз йому стало набагато легше, адже він над собою дуже добре попрацював.

"Я дуже копаюсь у собі, думаю. Нещодавно якось вийшов з цих рамок, це був якийсь депресивний стан, у якому я копався дуже довго, сумнівався, чи тим я займаюсь, навіщо я цим займаюся. Але зараз стало легше, я над собою попрацював", — також додав український гуморист.

Що відомо про Володимира Шумко

Володимир Шумко є українським актором, телеведучим, гумористом і сценаристом. Народився він у 1987 році в місті Умань на Черкащині, а у 2004 році вступив до державного аграрного університеті, де почав грати у КВК.

Після закінчення університету Володимир декілька років був ведучим на весіллях, а потім потрапив до театральної студії "Чорний квадрат", де і навчився імпровізувати. З 2019 року Володимир Шумко є зіркою Improv Live Show і "Жіночого кварталу".

Гуморист Володимир Шумко в Improv Live Show. Фото: скриншот з YouTube

Володимир Шумко в "Жіночому кварталі". Фото: скриншот з YouTube

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