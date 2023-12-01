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Звездный повар Владимир Ярославский рассказал, планирует ли стать новым "Холостяком"

1 декабря 2023 15:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Звездный повар Владимир Ярославский рассказал, планирует ли стать новым "Холостяком"
Повар и ресторатор Владимир Ярославский. Фото: скрин с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский до сих пор не женат. Кулинар, входящий в ТОП-25 лучших поваров Украины, признался, планирует ли принять участие в шоу "Холостяк".

Об этом стало известно на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай "RAMINA".

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По словам Ярославского, искать любовь на шоу не стоит женщинам. Повар рассказал, что личную жизнь нужно устраивать достойно.

 

"Я считаю, что это зашквар, девушки не должны туда идти. Все должно произойти естественно. Девушка должна уважать себя, чтобы не кружить вокруг парня, составлять конкуренцию другим девушкам. Лучше воспитывать в себе женщину. У меня есть подруги, одинокие, которым около 40, они делились, что не могут найти парня. Девушки сами себя обеспечивают и с ними очень интересно, и они не пойдут на "Холостяк". Пусть лучше тратят время на иностранный язык, на изучение картин, на то, в чем будут уникальны", — говорит кулинар.

Ярославский признался, что в свое время страдал от одиночества, но сейчас все изменилось.

 

Повар и ресторатор Владимир Ярославский. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/

"Советую всем завести отношения, уделить им внимание с 25-28 лет. Смотрю на свою жизнь и понимаю, что должен был этому уделить внимание, когда мне было 25-28 лет. У меня были долгие отношения, когда ты врастаешь в человека. Сейчас я сформирован, и кто-то тоже сформирован, как найти что-то общее? Я вижу — тяжело. У меня привычка спать отдельно, много работать. Я понимаю, что не дам этого внимания сейчас. Я не чувствую одиночества, но до 40 лет я остро чувствовал его, настолько, что даже ходил ночевать к друзьям, потому что мне дома было очень плохо. Сейчас столько дел до вечера, что некогда скучать", — рассказал ресторатор.

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