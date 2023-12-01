Зірковий кухар Володимир Ярославський розповів, чи планує стати новим “Холостяком”

Кухар та ресторатор Володимир Ярославський. Фото: скрін з відео

Ресторатор та суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський досі не одружений. Кулінар , який входить у ТОП-25 кращих кухарів України, зізнався, чи планує взяти участь у шоу "Холостяк".

Про це стало відомо на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA".

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За словами Ярославського, шукати кохання на шоу не личить жінкам. Кухар розповів, що особисте життя треба влаштовувати гідно.

"Я вважаю, що це зашквар, дівчата не мають туди йти. Все має статися природно. Дівчина має поважати себе, щоб не кружляти навколо хлопця, складати конкуренцію іншим дівчатам. Краще виховувати у собі жінку. У мене є подруги, які самотні, яким близько 40, вони ділилися, що не можуть знайти хлопця. Дівчата самі себе забезпечують і з ними дуже цікаво, і вони не підуть на "Холостяк". Нехай краще витрачають час на іноземну мову, на дослідження картин, на те, в чому будуть унікальні", — говорить кулінар.

Ярославський зізнався, що свого часу потерпав від самотності, але зараз все змінилося.

Кухар та ресторатор Володимир Ярославський. Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/

"Раджу всім завести стосунки, приділити їм увагу з 25-28 років. Дивлюсь на своє життя і розумію, що мав би цьому приділити увагу, коли мені було 25-28 років. У мене були довгі стосунки, коли ти вростаєш у людину. Зараз я сформований, і хтось теж сформований, як знайти щось спільне? Я бачу — важко. У мене звичка спати окремо, багато працювати. Я розумію, що не дам цієї уваги зараз. Я не відчуваю самотності, але до 40 років я гостро відчував її, настільки, що навіть ходив ночувати до друзів, бо мені вдома дуже було погано. Зараз стільки справ до вечора, що немає коли сумувати", — розповів ресторатор.

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