Признание от президента — Ирина Билык вспомнила трогательный поступок Зеленского
Ирина Билык рассказала, что она была единственной артисткой, чей концерт посетил Владимир Зеленский за время своего президентства. Этот поступок и слова, которые он адресовал артистке, Билык до сих пор не может забыть.
Об этом певица рассказала в эфире "Нашего радио".
"Начала еще больше уважать"
В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой пришел на концерт Ирины Билык. Тогда он сделал красивый жест, который певица до сих пор не может забыть.
"Это был концерт во Дворце "Украина". Когда я стояла на сцене, он протянул мне букет и сказал: "Ирина, ты наша любовь". Настолько начала еще больше уважать президента нашего. У меня впервые не только были комплименты или подарки, а он пришел лично", — вспомнила Билык в эфире "Нашего радио".
Она подчеркнула, что была первой и единственной певицей, чей концерт посетил Владимир Зеленский в качестве президента.
Ей было очень приятно, ведь некоторые его предшественники, хоть и выражали свое восхищение Ириной Билык, но ни разу лично не посещали концерты певицы.
Напомним, Ирина Билык обручилась с незнакомцем во время концерта.
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