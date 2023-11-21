Признание от президента — Ирина Билык вспомнила трогательный поступок Зеленского

Владимир Зеленский и Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык рассказала, что она была единственной артисткой, чей концерт посетил Владимир Зеленский за время своего президентства. Этот поступок и слова, которые он адресовал артистке, Билык до сих пор не может забыть.

Об этом певица рассказала в эфире "Нашего радио".

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"Начала еще больше уважать"

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой пришел на концерт Ирины Билык. Тогда он сделал красивый жест, который певица до сих пор не может забыть.

"Это был концерт во Дворце "Украина". Когда я стояла на сцене, он протянул мне букет и сказал: "Ирина, ты наша любовь". Настолько начала еще больше уважать президента нашего. У меня впервые не только были комплименты или подарки, а он пришел лично", — вспомнила Билык в эфире "Нашего радио".

Она подчеркнула, что была первой и единственной певицей, чей концерт посетил Владимир Зеленский в качестве президента.

Ей было очень приятно, ведь некоторые его предшественники, хоть и выражали свое восхищение Ириной Билык, но ни разу лично не посещали концерты певицы.

Напомним, Ирина Билык обручилась с незнакомцем во время концерта.

Также мы писали, что Ирина Билык перепела украинской песне, посвященной Дикусару.