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Зізнання від президента — Ірина Білик згадала зворушливий вчинок Зеленського

21 листопада 2023 14:24
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Зізнання від президента — Ірина Білик згадала зворушливий вчинок Зеленського
Володимир Зеленський і Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ірина Білик розповіла, що вона була єдиною артисткою, на чий концерт завітав Володимир Зеленський за час свого президенства. Цей вчинок і слова, який він адресував артистці, Білик і досі не може забути. 

Про це співачка розповіла в ефірі "Нашого радіо".

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"Почала ще більше поважати"

У 2021-му році президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прийшов на концерт Ірини Білик. Тоді він зробив красивий жест, який співачка і досі не може забути.

"Це був концерт у Палаці "Україна". Коли я стояла на сцені, він протягнув мені букет і сказав: "Ірино, ти наша любов". Настільки почала ще більше поважати президента нашого. У мене вперше не лише були компліменти або подарунки, а він прийшов особисто", — згадала Білик в ефірі "Нашого радіо". 

 

Вона наголосила, що була першою і єдиною співачкою, на чий концерт завітав Володимир Зеленський як президент. 

 

Їй було дуже приємно, адже деякі його попередники, хоч і виказували своє захоплення Іриною Білик, але жодного разу особисто не відвідували концерти співачки. 

Нагадаємо, Ірина Білик заручилася з незнайомцем під час концерту. 

Також ми писали, що Ірина Білик переспівала українською пісню, присвячену Дікусару. 

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