Зізнання від президента — Ірина Білик згадала зворушливий вчинок Зеленського
Ірина Білик розповіла, що вона була єдиною артисткою, на чий концерт завітав Володимир Зеленський за час свого президенства. Цей вчинок і слова, який він адресував артистці, Білик і досі не може забути.
Про це співачка розповіла в ефірі "Нашого радіо".
"Почала ще більше поважати"
У 2021-му році президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прийшов на концерт Ірини Білик. Тоді він зробив красивий жест, який співачка і досі не може забути.
"Це був концерт у Палаці "Україна". Коли я стояла на сцені, він протягнув мені букет і сказав: "Ірино, ти наша любов". Настільки почала ще більше поважати президента нашого. У мене вперше не лише були компліменти або подарунки, а він прийшов особисто", — згадала Білик в ефірі "Нашого радіо".
Вона наголосила, що була першою і єдиною співачкою, на чий концерт завітав Володимир Зеленський як президент.
Їй було дуже приємно, адже деякі його попередники, хоч і виказували своє захоплення Іриною Білик, але жодного разу особисто не відвідували концерти співачки.
Нагадаємо, Ірина Білик заручилася з незнайомцем під час концерту.
Також ми писали, що Ірина Білик переспівала українською пісню, присвячену Дікусару.
Читайте Новини.LIVE!