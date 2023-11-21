Зізнання від президента — Ірина Білик згадала зворушливий вчинок Зеленського

Володимир Зеленський і Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик розповіла, що вона була єдиною артисткою, на чий концерт завітав Володимир Зеленський за час свого президенства. Цей вчинок і слова, який він адресував артистці, Білик і досі не може забути.

Про це співачка розповіла в ефірі "Нашого радіо".

Читайте також:

"Почала ще більше поважати"

У 2021-му році президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прийшов на концерт Ірини Білик. Тоді він зробив красивий жест, який співачка і досі не може забути.

"Це був концерт у Палаці "Україна". Коли я стояла на сцені, він протягнув мені букет і сказав: "Ірино, ти наша любов". Настільки почала ще більше поважати президента нашого. У мене вперше не лише були компліменти або подарунки, а він прийшов особисто", — згадала Білик в ефірі "Нашого радіо".

Вона наголосила, що була першою і єдиною співачкою, на чий концерт завітав Володимир Зеленський як президент.

Їй було дуже приємно, адже деякі його попередники, хоч і виказували своє захоплення Іриною Білик, але жодного разу особисто не відвідували концерти співачки.

Нагадаємо, Ірина Білик заручилася з незнайомцем під час концерту.

Також ми писали, що Ірина Білик переспівала українською пісню, присвячену Дікусару.