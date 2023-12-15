Как за 46 лет изменилась жизнь актеров Звездных войн — кое-кто ушел из жизни

Знаменитые "Звездные войны" — что произошло с актерами за 46 лет
"Звездные войны" — легендарная космическая сага, первый фильм которой вышел еще в 1977 году и сразу стал культовым. С того момента жизнь главных героев радикально изменилась, поэтому можно посмотреть, какими они стали сегодня и как они выглядят сейчас.
Новини.LIVE рассказывает о том, как изменились герои "Звездных войн" за 46 лет.
Харрисон Форд
Когда в 1977 году Джордж Лукас начал работать над сагой "Звездные войны", он рассматривал на роль авантюриста Хана Соло актера Кристофера Уокена, но решил отдать ее Харрисону Форду. Тогда Форд сыграл еще в таких картинах, как:
- Фриско Рид
- Апокалипсис сегодня
- Ханновер
- Герои
- Культовый фильм Индиана Джонс
Сейчас американский актер продолжает быть плотником, любит рыбачить и летать на собственном самолете. Харрисон был дважды разведен, а сейчас женат на актрисе Каллисте Флокхарде и имеет пятерых детей.
Кэрри Фишер
"Звездные войны" стали для американской актрисы визитной карточкой, а вот впервые она появилась на экранах в комедии "Шампунь". В последние годы Кэрри Фишер, сыгравшая роль принцессы Леи Органы в саге "Звездные войны", активно снималась в разных фильмах и шоу, например, в "Теории большого взрыва".
Она была замужем за музыкантом Полом Саймоном, но только 11 месяцев, а в своей автобиографии Керри рассказывала, что у нее даже были отношения с Харрисоном Фордом на съемках "Звездных войн".
К сожалению, в 2016 году американской актрисы не стало в самолете, ее пытались реанимировать, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не смогли. На момент, когда Керри ушла из жизни, ей было 60 лет.
Марк Хэмилл
Сегодня в карьере 72-летнего американского актера насчитывается 300 фильмов, но выдающейся ролью для него стала роль именно джедая Люка Скайвокера, брата Леи. В 80-е и 90-е годы Марк Хэмилл начал озвучивать такие мультфильмы, как:
- Бэтмен: Мультсериал
- Супермен
- Настоящие приключения Джонни Квеста
Более того, в 2022 году американский актер стал послом известной платформы United24, которая собирает деньги на поддержку Украины во время полномасштабной войны. Марк Хэммилл утверждает, что он уверен в победе Украины, будет помогать ей и считает защитников настоящими героями.
Питер Мэйхью
Английский и американский актер Питер Мэйхью играл Чубакку в таких фильмах, как:
- Новая надежда
- Империя наносит ответный удар
- Возвращение джедая
- Месть ситхов
- Пробуждение силы
В 1976 году на актера обратили внимание кинематографисты именно из-за его роста, который составлял 2,18 метра. Тогда он работал в больнице, но вскоре стал играть роль Чубакки в фильме "Звездные войны". К сожалению, в 2019 году его не стало.
Напомним, мы писали о том, что кинокомпания Disney сообщила о съемках сериала "Звездные войны".
Ранее мы рассказывали о том, что платье принцессы Леи из саги "Звездные войны" планируют продать на аукционе.
Также мы сообщали о том, что актер "Звездных войн" рассказал, сколько удалось собрать на дроны для Украины.
Читайте Новини.LIVE!