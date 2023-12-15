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Знаменитые "Звездные войны" — что произошло с актерами за 46 лет

15 декабря 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как за 46 лет изменилась жизнь актеров Звездных войн — кое-кто ушел из жизни
Кадр из фантастической саги "Звездные войны". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

"Звездные войны" — легендарная космическая сага, первый фильм которой вышел еще в 1977 году и сразу стал культовым. С того момента жизнь главных героев радикально изменилась, поэтому можно посмотреть, какими они стали сегодня и как они выглядят сейчас.

Новини.LIVE рассказывает о том, как изменились герои "Звездных войн" за 46 лет.

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Харрисон Форд

Когда в 1977 году Джордж Лукас начал работать над сагой "Звездные войны", он рассматривал на роль авантюриста Хана Соло актера Кристофера Уокена, но решил отдать ее Харрисону Форду. Тогда Форд сыграл еще в таких картинах, как:

  • Фриско Рид
  • Апокалипсис сегодня
  • Ханновер
  • Герои
  • Культовый фильм Индиана Джонс

Сейчас американский актер продолжает быть плотником, любит рыбачить и летать на собственном самолете. Харрисон был дважды разведен, а сейчас женат на актрисе Каллисте Флокхарде и имеет пятерых детей.

Харрисон Форд
Харрисон Форд в фильме "Звездные войны" и сегодня. Фото: Today

Кэрри Фишер

"Звездные войны" стали для американской актрисы визитной карточкой, а вот впервые она появилась на экранах в комедии "Шампунь". В последние годы Кэрри Фишер, сыгравшая роль принцессы Леи Органы в саге "Звездные войны", активно снималась в разных фильмах и шоу, например, в "Теории большого взрыва".

Она была замужем за музыкантом Полом Саймоном, но только 11 месяцев, а в своей автобиографии Керри рассказывала, что у нее даже были отношения с Харрисоном Фордом на съемках "Звездных войн".

К сожалению, в 2016 году американской актрисы не стало в самолете, ее пытались реанимировать, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не смогли. На момент, когда Керри ушла из жизни, ей было 60 лет.

Керри Фишер
Кэрри Фишер в роли принцессы Леи и в последние годы жизни. Фото: Pinterest

Марк Хэмилл

Сегодня в карьере 72-летнего американского актера насчитывается 300 фильмов, но выдающейся ролью для него стала роль именно джедая Люка Скайвокера, брата Леи. В 80-е и 90-е годы Марк Хэмилл начал озвучивать такие мультфильмы, как:

  • Бэтмен: Мультсериал
  • Супермен
  • Настоящие приключения Джонни Квеста

Более того, в 2022 году американский актер стал послом известной платформы United24, которая собирает деньги на поддержку Украины во время полномасштабной войны. Марк Хэммилл утверждает, что он уверен в победе Украины, будет помогать ей и считает защитников настоящими героями.

Марк Хэмилл
Марк Хэмилл в "Звездных войнах" и сейчас. Фото: Daily Mail

Питер Мэйхью

Английский и американский актер Питер Мэйхью играл Чубакку в таких фильмах, как:

  • Новая надежда
  • Империя наносит ответный удар
  • Возвращение джедая
  • Месть ситхов
  • Пробуждение силы

В 1976 году на актера обратили внимание кинематографисты именно из-за его роста, который составлял 2,18 метра. Тогда он работал в больнице, но вскоре стал играть роль Чубакки в фильме "Звездные войны". К сожалению, в 2019 году его не стало.

Питер Мэйхью
Питер Мэйхью в роли Чубакки и в последние годы жизни. Фото: Daily Express

Напомним, мы писали о том, что кинокомпания Disney сообщила о съемках сериала "Звездные войны".

Ранее мы рассказывали о том, что платье принцессы Леи из саги "Звездные войны" планируют продать на аукционе.

Также мы сообщали о том, что актер "Звездных войн" рассказал, сколько удалось собрать на дроны для Украины.

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