Як за 46 років змінилося життя акторів Зоряних війн — дехто пішов з життя

Кадр з фантастичної саги "Зоряні війни". Фото: Pinterest

"Зоряні війни" — легендарна космічна сага, перший фільм якої вийшов ще у 1977 році та одразу став культовим. З того моменту життя головних героїв радикально змінилося, тому можна подивитися, якими вони стали сьогодні і який вони зараз мають вигляд.

Новини.LIVE розповідає про те, як змінилися герої "Зоряних війн" за 46 років.

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Гаррісон Форд

Коли у 1977 році Джордж Лукас почав працювати над сагою "Зоряні війни", він розглядав на роль авантюриста Гана Соло актора Крістофера Вокена, але вирішив віддати її Гаррісону Форду. Тоді Форд зіграв ще у таких картинах, як:

Фріско Рід

Апокаліпсис сьогодні

Ганновер

Герої

Культовий фільм Індіана Джонс

Зараз американський актор продовжує бути теслярем, любить рибалити і літати на власному літаку. Гаррісон був двічі розлучений, а зараз одружений з акторкою Калістою Флокхард і має п’ятьох дітей.

Гаррісон Форд у фільмі "Зоряні війни" і сьогодні. Фото: Today

Керрі Фішер

"Зоряні війни" стали для американської акторки візитною карткою, а ось вперше вона з’явилася на екранах у комедії "Шампунь". В останні роки Керрі Фішер, яка зіграла роль принцеси Леї Органи у сазі "Зоряні війни", активно знімалася у різних фільмах і шоу, наприклад, у "Теорії великого вибуху".

Вона була одружена з музикантом Полом Саймоном, але тільки 11 місяців, а у своїй автобіографії Керрі розповідала, що в неї навіть були стосунки з Гаррісоном Фордом на зйомках "Зоряних війн".

На жаль, у 2016 році американської акторки не стало в літаку, її намагалися реанімувати, підключивши до апарату штучної вентиляції легень, але врятувати не змогли. На момент, коли Керрі пішла з життя, їй було 60 років.

Керрі Фішер у ролі принцеси Леї і в останні роки життя. Фото: Pinterest

Марк Гемілл

Сьогодні у кар’єрі 72-річного американського актора налічується 300 фільмів, але визначною роллю для нього стала роль саме джедая Люка Скайвокера, брата Леї. У 80-ті та 90-ті роки Марк Гемілл почав озвучувати такі мультфільми, як:

Бетмен: Мультсеріал

Супермен

Справжні пригоди Джонні Квеста

Ба більше, у 2022 році американський актор став амбасадором відомої платформи United24, яка збирає гроші на підтримку України під час повномасштабної війни. Марк Гемілл стверджує, що він впевнений у перемозі Україні, допомагатиме їй і вважає захисників справжніми героями.

Марк Гемілл у "Зоряних війн" і зараз. Фото: Daily Mail

Пітер Мейг’ю

Англійський і американський актор Пітер Мейг’ю грав Чубакку в таких фільмах, як:

Нова надія

Імперія завдає удару у відповідь

Повернення джедая

Помста ситхів

Пробудження сили

У 1976 році на актора звернули увагу кінематографісти саме через його зріст, який становив 2,18 метрів. Тоді він працював у лікарні, але незабаром став грати роль Чубакки у фільмі "Зоряні війни". На жаль, у 2019 році його не стало.

Пітер Мейг’ю у ролі Чубакки і в останні роки життя. Фото: Daily Express

Нагадаємо, ми писали про те, що кінокомпанія Disney повідомила про зйомки серіалу "Зоряні війни".

Раніше ми розповідали про те, що сукню принцеси Леї із саги "Зоряні війни" планують продати на аукціоні.

Також ми повідомляли про те, що актор "Зоряних війн" розповів, скільки вдалося зібрати на дрони для України.