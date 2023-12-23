Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Совершенно не изменилась — 45-летняя Евгения Власова поделилась секретами молодости arrow

Совершенно не изменилась — 45-летняя Евгения Власова поделилась секретами молодости

23 декабря 2023 17:43
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Совершенно не изменилась — 45-летняя Евгения Власова показала себя и поделилась секретами молодости
Певица Евгения Власова. Фото: instagram.com/eygeniavlasova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Певица Евгения Власова, которая уже давно не появлялась на публике и довольно редко публикует фото, показала себя на видео и поделилась секретом своей молодости. Женщина часто получает комплименты о том, что выглядит моложе.

Видео и советы опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Изучила себя

Евгения Власова — певица, популярность которой пришлась на нулевые. Однако в один момент, на пике своей популярности, девушка исчезла. Как оказалось позже — Евгения боролась с раком.

Звезде удалось побороть болезнь, но за это время ее популярность почти исчезла. И хотя какое-то время Власова пыталась вернуться на сцену, в итоге завершила с попытками.

Сейчас Евгении Власовой 45 лет. Однако поклонники удивляются ее внешности, ведь она выглядит намного младше. Женщина решила поделиться секретами своего вида в Instagram. Она показала видео, на котором подставляет лицо солнышку и действительно имеет очень молодой и натуральный вид.

 

"Очень часто слышу, как люди с восхищением говорят о том, как я так хорошо выгляжу в свои 45 лет, и это еще столько пережив. Многие думают, что я делаю что-то особенное для этого, и пишут очень часто в директ, чтобы поделилась своими секретами. Но их нет, тех секретов. На сегодняшний день у меня даже один крем для лица и один для тела. Ни один крем и косметическая процедура не поможет, если внутри человека множество дисбалансов. И речь идет об энергетическом дисбалансе прежде всего", — рассказала Власова.

И хотя певица отмечает, что секретов у нее нет, рассказала, что последние 7 месяцев занималась проектом, в котором поделится тем, что помогает ей хорошо себя чувствовать и выглядеть соответствующе.

"Мало не иметь плохих привычек, хорошо питаться, заниматься спортом, хорошо спать и т.д. Есть еще кое-что важное! Человечеству помогли забыть, что в первую очередь мы энергия, вибрация. Я точно знаю, как вырываться из лап тяжелых жизненных испытаний. Я точно знаю, как помочь нервной системе и телу восстановиться после тяжелых испытаний. Начинать нужно с системы мышления",  пишет Евгения.

Так что в свои 45 женщина переквалифицировалась из певицы в коуча по саморазвитию.

Напомним, Шер раскрыла секрет своей молодости.

Также мы писали, что Евгения Власова со слезами на глазах призналась, почему бросила шоу-бизнес.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме