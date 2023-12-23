Совершенно не изменилась — 45-летняя Евгения Власова показала себя и поделилась секретами молодости

Певица Евгения Власова. Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Певица Евгения Власова, которая уже давно не появлялась на публике и довольно редко публикует фото, показала себя на видео и поделилась секретом своей молодости. Женщина часто получает комплименты о том, что выглядит моложе.

Видео и советы опубликовала в своем Instagram.

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Евгения Власова — певица, популярность которой пришлась на нулевые. Однако в один момент, на пике своей популярности, девушка исчезла. Как оказалось позже — Евгения боролась с раком.

Звезде удалось побороть болезнь, но за это время ее популярность почти исчезла. И хотя какое-то время Власова пыталась вернуться на сцену, в итоге завершила с попытками.

Сейчас Евгении Власовой 45 лет. Однако поклонники удивляются ее внешности, ведь она выглядит намного младше. Женщина решила поделиться секретами своего вида в Instagram. Она показала видео, на котором подставляет лицо солнышку и действительно имеет очень молодой и натуральный вид.

"Очень часто слышу, как люди с восхищением говорят о том, как я так хорошо выгляжу в свои 45 лет, и это еще столько пережив. Многие думают, что я делаю что-то особенное для этого, и пишут очень часто в директ, чтобы поделилась своими секретами. Но их нет, тех секретов. На сегодняшний день у меня даже один крем для лица и один для тела. Ни один крем и косметическая процедура не поможет, если внутри человека множество дисбалансов. И речь идет об энергетическом дисбалансе прежде всего", — рассказала Власова.

И хотя певица отмечает, что секретов у нее нет, рассказала, что последние 7 месяцев занималась проектом, в котором поделится тем, что помогает ей хорошо себя чувствовать и выглядеть соответствующе.

"Мало не иметь плохих привычек, хорошо питаться, заниматься спортом, хорошо спать и т.д. Есть еще кое-что важное! Человечеству помогли забыть, что в первую очередь мы энергия, вибрация. Я точно знаю, как вырываться из лап тяжелых жизненных испытаний. Я точно знаю, как помочь нервной системе и телу восстановиться после тяжелых испытаний. Начинать нужно с системы мышления", — пишет Евгения.

Так что в свои 45 женщина переквалифицировалась из певицы в коуча по саморазвитию.

Напомним, Шер раскрыла секрет своей молодости.

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