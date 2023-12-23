Зовсім не змінилася — 45-річна Євгенія Власова показала себе і поділилася секретами молодості

Співачка Євгенія Власова. Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Співачка Євгенія Власова, яка вже давно не з'являється на публіці і досить рідко публікує фото, показала себе на відео і поділилася секретом своєї молодості. Жінка часто отримує компліменти про те, що має молодший вигляд.

Відео і поради опублікувала у своєму Instagram.

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Вивчила себе

Євгенія Власова — співачка, популярність якої припала на нульові. Проте в один момент, на піку своєї популярності, дівчина кудись зникла. Як виявилося пізніше — Євгенія боролася з раком.

Зірці владося побороти хворобу, але за цей час її популярність майже зникла. І хоча якийсь час Власова намагалася повернутися на сцену, врешті покінчила зі спробами.

Зараз Євгенії Власовій 45 років. Проте прихильники дивуються її зовнішності, адже вона має набагато молодший вигляд. Жінка вирішила поділитися секретами свого вигляду в Instagram. Вона показала відео, на якому підставляє обличчя сонечку і дійсно має дуже молодий та натуральний вигляд.

"Дуже часто чую, як люди з захопленням кажуть про те, як я так добре виглядаю у свої 45 років, і це ще стільки переживши. Багато хто думає, що я роблю щось особливе для цього і пишуть дуже часто в дірект, щоб поділилася своїми секретами. Але їх немає, тих секретів. На сьогодні в мене навіть один крем для обличчя і один для тіла. Жоден крем та косметична процедура не допоможе, якщо в середині людини безліч дисбалансів. І мова йде про енергетичний дисбаланс насамперед", — розповіла Власова.

І хоча співачка зазначає, що секретів вона не має, розповіла, що останні 7 місяців займалася проєктом, у якому поділиться тим, що допомагає їх добре себе почувати та мати відповідний вигляд.

"Замало не мати дурних звичок, гарно харчуватися, займатися спортом, добре спати і т.д. Є ще дещо важливе! Людству допомогли забути, що в першу чергу ми енергія, вібрація. Я точно знаю, як вириватися з лап важких життєвих випробувань. Я точно знаю, як допомогти нервовій системі та тілу відновитися після тяжких випробувань. Починати потрібно з системи мислення", — пише Євгенія.

Тож у свої 45 жінка перекваліфікувалася зі співачки у коуча з саморозвитку.

Нагадаємо, Шер розкрила секрет своєї молодості.

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